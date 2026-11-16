‘미셸 위 vs 리디아 고’

세기의 대결이 펼쳐진다. 새로운 여자 팀 골프 리그 WTGL이 오는 8일 오후 3시(미국 동부시간 기준) 역사적인 첫 시즌의 막을 올린다. 개막전은 미국 플로리다주 팜비치 가든스에 위치한 소파이 센터(SoFi Center)에서 열리며, 미셸 위 웨스트가 이끄는 로스앤젤레스 골프클럽(Los Angeles Golf Club, 이하 LAGC)과 뉴질랜드 골프 스타 리디아 고가 주축을 이루는 뉴욕 골프클럽(New York Golf Club, 이하 NYGC)이 맞붙는다.

WTGL은 투모로우 스포츠(TMRW Sports)가 미국여자프로골프협회(LPGA)와 협력해 출범시킨 새로운 여자 팀 골프 리그다. 메이저 대회 우승자와 올림픽 출전 선수는 물론, 여자 골프계를 대표하는 베테랑부터 주목받는 차세대 유망주까지 세계 정상급 선수들이 대거 참가한다. 한국 선수 중에는 윤이나가 보스턴 커먼 골프(Boston Common Golf) 소속으로 유일하게 출전한다. 다만 윤이나는 보스턴 커먼 골프팀의 개막전에는 불참하는 것으로 알려졌다.

미셸 위 웨스트를 비롯해 일본의 이와이 아키에 등 스타 선수들이 포진한 LAGC는 개막전에 이어 10일(화) 오후 8시 모터시티 골프클럽(Motor City Golf Club)과 두 번째 경기를 치른다. 모터시티 골프클럽에는 여자 골프 세계랭킹 2위인 태국의 지노 티띠꾼과 세계랭킹 5위인 중국의 인뤄닝이 소속돼 있다.

WTGL에 참가하는 각 팀은 5명의 선수로 구성되며, 매 경기 팀별로 3명의 선수가 출전한다. 이에 따라 경기마다 출전 선수 조합과 라인업을 결정하는 전략이 승부의 중요한 요소로 작용할 전망이다.

WTGL 첫 시즌에는 총 5개 팀이 참가해 모든 팀이 서로 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈(Round-robin) 방식으로 정규 시즌을 치른다. 각 경기 결과가 플레이오프 진출에 영향을 미치는 만큼 치열한 경쟁이 예상된다. 정규 시즌 종료 후에는 단판 승부로 진행되는 준결승과 3전 2선승제 결승을 거쳐 초대 챔피언을 가린다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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