MANILA. PHILIPPINES: Jeongwoo Ham of Korea pictured on Sunday, November 15, 2026, during Round Four of the Philippine Open at The Manila Southwoods G and CC (Masters Course). The US$1,000,000 event is staged from November 12-15, 2026. Picture by Graham Uden / Asian Tour.

한국 남자골프의 함정우(32·하나금융그룹)와 왕정훈(31)이 시즌 최종전에서 유종의 미를 거뒀다.

함정우와 왕정훈은 아시안투어 2026시즌 최종전인 필리핀 오픈(총상금 100만 달러)에서 나란히 공동 준우승을 차지하며 국제무대에서 한국 선수들의 경쟁력을 입증했다.

함정우와 왕정훈은 지난 15일 필리핀 카비테주 카르모나의 마닐라 사우스우즈 골프 앤드 컨트리클럽(파70)에서 막을 내린 필리핀 오픈에서 최종 합계 8언더파 272타를 기록하며 공동 2위에 올랐다.

두 선수는 정재현, 김민규(이상 한국), 라타논 와나스리찬, 사릿 수완나룻(이상 태국)과 함께 공동 2위 그룹에 이름을 올렸다. 우승은 최종 합계 15언더파 265타를 기록한 송민혁이 차지했다.

함정우는 1라운드에서 3언더파 67타로 출발해 2라운드 이븐파 70타, 3라운드 4언더파 66타, 최종 라운드 1언더파 69타를 기록했다. 특히 3라운드에서 4타를 줄이며 상위권으로 도약한 뒤 마지막 날에도 안정적인 경기 운영으로 공동 준우승을 확정했다.

왕정훈은 1라운드 1오버파 71타로 출발했으나 2라운드 5언더파 65타, 3라운드 1언더파 69타, 최종 라운드 3언더파 67타를 기록하며 최종 합계 8언더파 272타로 공동 준우승했다. 2026년 KPGA 투어 첫 우승과 신인왕을 달성한 데 이어 해외 무대에서도 시즌을 의미 있게 마무리했다.

MANILA. PHILIPPINES: Jeongwoo Ham of Korea pictured on Saturday, November 14, 2026, during Round Three of the Philippine Open at The Manila Southwoods G and CC (Masters Course). The US$1,000,000 event is staged from November 12-15, 2026. Picture by Graham Uden / Asian Tour.

◆함정우, 싱가포르 오픈 우승부터 필리핀 오픈 준우승까지

함정우에게 2026년은 해외 무대에서 새로운 전환점을 마련한 시즌이다. 지난 4월 26일 싱가포르 센토사 골프클럽 세라퐁 코스(파71)에서 열린 아시안투어 인터내셔널 시리즈 싱가포르 오픈(총상금 200만 달러)에서 최종 합계 16언더파 268타로 정상에 올랐다.

첫날 7언더파 64타로 선두에 나선 뒤 2~4라운드에서 각각 3언더파 68타를 기록하며 나흘 내내 선두를 지키는 와이어 투 와이어 우승을 완성했다. 호주의 캐머런 존을 2타 차로 제치고 해외 정규투어 첫 우승을 달성했으며, 우승 상금 36만 달러와 제154회 디오픈 챔피언십 출전권을 확보했다. 이후 약 7개월 만에 필리핀 오픈에서 공동 준우승을 기록하며 싱가포르에서 보여준 경기력이 일회성 성과에 그치지 않았음을 보여줬다.

함정우는 “올해는 개인적으로 의미가 큰 시즌이었다. 해외 투어에서 첫 우승을 차지했고 디오픈이라는 큰 무대에도 설 수 있었다”며 “새로운 환경에서 어려움도 있었지만 준비해 온 것들이 좋은 결과로 이어져 기쁘다. 시즌 마지막 대회에서 준우승을 기록한 것도 뜻깊다”고 소감을 전했다. 이어 “올해 해외 무대에서 얻은 경험과 자신감을 바탕으로 내년에는 더욱 꾸준한 경기력을 보여주고 싶다”며 “국내외 주요 대회에서 우승에 도전하고 더 큰 무대에서도 경쟁할 수 있도록 부족한 부분을 보완할 계획”이라고 덧붙였다.

함정우는 대한민국 골프 국가대표를 거쳐 2016년 프로로 전향했고, 2018년 KPGA 투어 명출상(신인상)을 받았다. 2019년 SK텔레콤 오픈에서 첫 우승을 차지했으며, 2021년과 2023년 현대해상 최경주 인비테이셔널에서 정상에 올랐다. 특히 2023년에는 시즌 내내 꾸준한 경기력을 선보이며 KPGA 투어 최고 영예인 제네시스 대상을 수상했다. 2024년 골프존-도레이 오픈에서도 우승을 추가해 KPGA 투어 통산 4승을 달성했다.

국내에서의 성과에 안주하지 않고 미국 콘페리투어 진출을 추진하는 등 해외 도전을 이어왔다. 새로운 코스와 잔디, 기후, 이동 일정에 적응하는 과정에서 쌓은 경험은 2026년 아시안투어 첫 우승과 준우승이라는 성과로 이어졌다.

◆왕정훈, 2026 KPGA 첫 우승·신인왕… 유럽에 이어 한국에서도 신인상

왕정훈은 유럽과 아시아 무대에서 풍부한 경험을 쌓아온 한국 남자골프의 대표적인 해외파 선수다. 2016년 모로코에서 열린 하산 2세 트로피에서 유러피언투어 첫 우승을 차지한 왕정훈은 바로 다음 대회인 모리셔스 오픈에서도 정상에 오르며 2개 대회 연속 우승이라는 인상적인 기록을 세웠다. 특히 당시 만 20세의 나이로 유러피언투어에서 연속 우승을 달성하며 세계 골프계의 주목을 받았다.

왕정훈은 “올해는 선수 생활에서 오래 기억에 남을 시즌이다. 군대 제대 후 한국 투어에서 새로운 환경에 적응하며 첫 우승과 신인왕이라는 뜻깊은 결과를 얻었습니다”며 “10년 전 유럽에서 신인상을 받았을 때와는 또 다른 감회가 있었고, 필리핀 오픈 준우승까지 거둬 기쁘다”고 전했다. 이어 “올해의 경험을 바탕으로 내년에는 더욱 꾸준한 성적을 내고 싶다”며 “2027년에는 KPGA 투어 추가 우승에 도전하는 동시에 아시안투어를 비롯한 해외 무대에서도 좋은 결과를 만들도록 준비를 할 계획”이라고 강조했다.

2016년 유러피언투어 헨리 코튼 신인상을 수상한 왕정훈은 2017년 카타르에서 열린 커머셜뱅크 카타르 마스터스에서도 우승하며 유러피언투어 통산 3승을 달성했다. 어린 나이부터 국제무대에서 뛰어난 경쟁력을 인정받았다.

2026시즌 KPGA 투어에서는 제네시스 포인트 4009.33점으로 7위, 상금 약 5억1860만원으로 8위를 기록했다. 데뷔 시즌 국내 첫 우승과 신인왕, 상금·대상 포인트 상위 10위권 진입을 함께 이뤘다. 특히 2026년 KPGA 명출상(신인상)을 확정하며 2016년 유러피언투어 헨리 코튼 신인상에 이어 10년 만에 다시 신인왕에 올랐다. 20세에 유럽, 31세에 한국에서 신인상을 수상한 이례적인 성과다.

왕정훈은 2026년 KPGA 투어에 본격적으로 데뷔해 10월 4일 현대해상 최경주 인비테이셔널에서 최종 합계 10언더파 278타로 우승했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 김홍택을 3타 차로 제치고 국내 정규투어 첫 우승을 달성했다. 우승 상금은 2억5000만원이다.

유러피언투어를 중심으로 세계 각국의 대회에 출전하며 다양한 코스와 경기 환경을 경험한 왕정훈은 이번 필리핀 오픈에서도 공동 준우승을 기록하며 여전히 국제무대에서 경쟁할 수 있는 기량을 보여줬다.

유럽에서 3승과 신인상을 거둔 왕정훈은 2026년 국내 첫 우승과 신인왕에 이어 필리핀 오픈 공동 준우승까지 더하며 한 해를 마무리했다.

◆함정우, 왕정훈 2027년 시즌도 기대

함정우의 아시안투어 우승과 왕정훈의 KPGA 투어 첫 우승·신인왕, 그리고 두 선수의 필리핀 오픈 공동 준우승은 2027시즌 국내외 무대에서의 활약에 대한 기대를 높이고 있다.

서로 다른 무대에서 경험과 경쟁력을 쌓아온 두 선수가 아시안투어 시즌 최종전에서 나란히 공동 준우승을 기록했다는 점은 한국 남자골프의 저력을 보여주는 성과다.

함정우와 왕정훈이 이번 대회에서 보여준 경기력을 바탕으로 2027시즌 국내외 무대에서 어떤 활약을 이어갈지 기대가 모아지고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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