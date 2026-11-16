드러머 리노가 아버지의 가정폭력으로 불우한 어린 시절을 보냈다고 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 리노가 출연해 어린 시절 아버지의 심각한 알코올 중독과 가정폭력으로 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다.

16일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 드러머 리노가 출연해 어린 시절 아버지의 심각한 알코올 중독과 가정폭력으로 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다. 유튭, 채널 '이성미의 못간다' 화면 캡처

리노는 "초등학교 4학년 때 어머니가 저를 두고 잠깐 집을 떠나신 적이 있다. 아버지가 알코올 중독이 심해 맨날 엄마를 괴롭혔다"고 말했다.

이어 "그때 아버지가 어머니와 저를 가둬놓고 '이러느니 다 죽자' 하면서 집에 불을 지르신 적 있다 단순히 술을 많이 드시는 게 아니라 상상 이상으로 험한 분이었다"고 밝혀 충격을 안겼다.

그는 "제가 성공하지는 못했지만 처음으로 엄마한테 생활비로 쓰시라며 신용카드를 드린 적 있다"면서 "어느 날 새벽 4시쯤 17만원 정도 결제됐다는 알람이 왔다. 엄마가 이 시간에 무슨 돈을 쓰지 싶었는데 병원이었다"고 말했다.

그러면서 "병원에서 전화가 왔는데 어머니가 (아버지의 폭력으로) 너무 힘들어서 농약을 드셨다"며 "인생에서 처음으로 드렸던 카드로 병원비가 결제되니까 마음이 너무 절망스러웠다"고 털어놨다.

결국 어머니는 2017년 집을 떠났고, 리노는 어머니를 여성보호센터에 모셨다고 밝혔다. 이후 부모는 이혼했으며 접근금지 조치도 이뤄졌다.

이성미가 "그냥 얘기만 들어도 삶이 징글징글했겠다는 생각이 든다"고 하자 리노는 "힘든지 잘 모르고 살았다. 너무 시골이었고 화목한 가정을 잘 본적이 없다"고 답해 안타까움을 자아냈다.

<뉴시스>

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