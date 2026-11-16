구혜선이 혁신특허 기술대상을 받았다. 출처=구혜선 SNS

배우 겸 벤처기업 대표 구혜선이 직접 개발에 참여한 헤어롤로 특허 기술 관련 상을 받았다.

구혜선은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘펼치는 헤어롤 쿠롤(KOOROLL)’이 ‘2026 혁신특허 기술대상’을 수상한 소식을 전했다. 그는 상패를 든 사진과 함께 “낮은 자세로 열심히 일하겠습니다. 필승!”이라는 소감을 남겼다. 구혜선이 이끄는 스튜디오 구혜선은 이번 시상식에서 생활·디자인 부문 수상자로 선정됐다.

중앙일보가 주관하는 혁신특허 기술대상은 우수 특허 기술을 사업화해 산업 발전에 기여한 기업·기관을 매년 상·하반기 선정한다. 올해 하반기에는 6개 미래 산업 분야에서 330개 기업과 기관이 경쟁을 벌였다.

쿠롤은 구혜선이 2024년 카이스트(KAIST) 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학한 뒤 연구진과 협업해 개발한 제품이다. 기존 원통형 헤어롤의 휴대성 문제를 개선하기 위해 납작하게 펼쳤다가 필요할 때 말아서 쓸 수 있도록 설계했다. 웨이브 몰드와 실리콘 라미네이팅 기술을 적용한 고분자 복합소재를 사용해 특허를 취득했으며, 앞서 우수특허대상에도 이름을 올렸다.

출시 초기 1개당 1만3000원이라는 가격을 두고 고가 논란이 일기도 했으나, 구혜선은 “공장식 대량 생산이 불가능해 4차 가공까지 전 과정을 수작업으로 진행한다”며 제작 배경을 설명했다. 쿠롤은 홈쇼핑과 면세점 등으로 판로를 넓히며 지난 8월 기준 누적 판매량 3만개를 넘어섰다.

한편 구혜선은 뷰티 디바이스를 넘어 라이프스타일 전반으로 사업 보폭을 넓히고 있다. 지난 8월 선보인 45만원 상당의 수제 만년필은 출시 하루 만에 초도 물량이 완판되기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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