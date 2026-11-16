사진=광주FC 제공

프로축구 광주FC의 '원클럽맨' 두현석이 군 복무를 마치고 돌아온다.

광주는 16일 두현석이 사회복무요원으로서 군 복무를 마치고 팀에 복귀했다고 밝혔다. 두현석은 지난 9일 소집해제 이후 팀 훈련에 합류해 몸상태를 끌어올리고 있었으며, 22일 부천FC1995와의 경기부터 출전이 가능할 전망이다.

두현석은 2018년 광주에 입단해 K리그 통산 160경기 13골19도움을 기록한 구단의 대표적인 '원클럽맨'이다. 폭발적인 스피드와 과감한 일대일 돌파가 강점인 두현석은 주 포지션인 측면 수비수는 물론 윙어와 공격형 미드필더까지 소화할 수 있는 멀티플레이어다. 빠른 공수 전환과 적극적인 공격 가담을 바탕으로 다양한 포지션에서 존재감을 발휘하며 광주의 핵심 자원으로 활약했다.

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특히 2022시즌에는 36경기에 출전해 4골2도움을 기록하며 광주의 K리그2 우승과 다이렉트 승격을 이끌었다. 이 같은 활약을 인정받아 K리그2 베스트11 수비수 부문에 선정됐으며, 이듬해인 2023시즌에는 리그 전 경기에 출전해 2골 7도움을 기록하는 등 리그 정상급 측면 수비수로 자리매김했다.

2024시즌 18경기를 소화한 뒤 사회복무요원으로 군 복무를 시작한 두현석은 복무 기간 중 K4리그 거제시민축구단에서 활약하며 경기 감각을 유지해 왔다. 2025년에는 K4리그 베스트11 DF 부문에도 선정되며 녹슬지 않은 기량을 선보였다. 약 2년 만에 광주로 돌아온 두현석의 합류는 승강 플레이오프를 준비하는 광주에 천군만마가 될 전망이다.

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두현석은 “오랜만에 광주FC 유니폼을 다시 입게 돼 감회가 새롭다. 군 복무 기간에도 한결같이 응원해주시는 팬들이 계셔서 하루빨리 복귀하고 싶었다”며 “팀이 중요한 시기를 보내고 있는 만큼 하루빨리 선수단에 녹아들어 보탬이 되고 싶다. 기다려주신 팬 여러분께 좋은 모습으로 보답하겠다”고 복귀 소감을 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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