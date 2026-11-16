사진=대한펜싱협회 제공

한국 펜싱 남녀 사브르 대표팀이 월드컵 단체전에서 동반 우승을 차지했다.

도경동, 박상원(이상 대전광역시청), 황희근(화성특례시청), 김재원(대전광역시청)으로 구성된 한국 펜싱 남자 사브르 대표팀은 16일 이집트 카이로에서 열린 2026 사브르 국제월드컵대회 단체전 결승에서 루마니아를 45-44로 힘겹게 꺾고 정상에 올랐다.

한국은 16강에서 튀르키예를 45-41로 꺾으며 순조롭게 단체전을 출발했다. 8강에서는 일본을 45-35로 제압하며 준결승에 진출했다. 이어 준결승에서 러시아를 45-40으로 물리치고 결승에 진출했다.

결승은 치열한 접전이 이어졌다. 한국은 7라운드까지 루마니아에 밀렸다. 박상원이 나선 8라운드 때 흐름을 뒤집었다. 1점 차로 앞섰다. 마지막 주자로 나선 도경동은 경기 막판까지 리드를 지켜 한국의 승리를 이끌었다.

의미가 크다. 맏형이자 에이스 오상욱(대전광역시청)이 불참했다. 그럼에도 한국은 세계 무대에서 우승을 차지하는 저력을 보여줬다.

사진=대한펜싱협회 제공

여자 사브르 대표팀도 웃었다. 전하영(서울특별시청), 서지연(안산시청), 윤소연(대전광역시청), 이주은(서울특별시청)으로 구성된 대표팀은 결승에서 종주국 프랑스를 만나 45-33으로 이겼다. 남녀 대표팀은 지난 9월 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에 이어 이번 월드컵에서도 동반 우승을 완성했다.

지난 14일 중국 우시에서 열린 여자 에페 월드컵대회에선 세계랭킹 1위 송세라(부산광역시청)가 은메달을 땄다. 다만 단체전에서는 8강에서 우크라이나에 36-45로 패해 준결승에 오르지 못했다. 스위스 베른에서 열린 남자 에페월드컵에 나선 한국 남자 대표팀은 단체전에서 5위를 기록했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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