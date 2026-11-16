황유민. 사진=AP/뉴시스

‘돌격대장’ 황유민(롯데)의 미국여자프로골프(LPGA) 투어 신인상 도전이 무산됐다. 하라 에리카(일본)가 시즌 최종전을 앞두고 수상을 확정했다.

LPGA 투어는 16일 하라를 2026시즌 신인상 수상자로 발표했다. 하라는 같은 날 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70·6349야드)서 끝난 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨에서 최종 합계 4언더파 276타로 공동 17위에 올랐다. 신인상 포인트 36점을 추가해 누적 670점을 마크했다.

황유민은 이번 대회 개막 전 기권하면서 503점에 머물렀다. 두 선수의 격차는 167점으로 벌어졌다. 남은 최종전에서 황유민이 우승하더라도 뒤집을 수 없는 차이다. 그는 오는 20일 개막하는 CME 그룹 투어 챔피언십을 끝으로 LPGA 데뷔 시즌을 마무리할 예정이다.

황유민. 사진=AP/뉴시스

데뷔 시즌서 아쉬움을 삼키게 됐다. 황유민은 지난해 10월 초청 선수로 출전한 롯데 챔피언십에서 우승하며 LPGA 투어 진출권을 확보했다. 올해 24개 대회에 출전해 17차례 컷을 통과했고, 톱10에 두 차례 이름을 올렸다.

시즌 개막전인 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스에서 공동 5위, 이달 토토 저팬 클래식에서 공동 6위를 기록했지만 신인상 경쟁에선 하라를 넘지 못했다.

하라는 올 시즌 26개 대회에서 여섯 차례 톱10을 기록했다. 이로써 일본은 2024년 사이고 마오, 지난해 야마시타 미유에 이어 3년 연속 LPGA 신인상을 배출했다. 반면 한국은 2023년 유해란 이후 수상자가 나오지 않고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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