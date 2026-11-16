[부천 토크박스] “마음 같아선 김단비가 40분 다 뛰면 좋겠는데…” 3연승 중인 전주원 우리은행 감독의 농담과 기대

사진=WKBL 제공

절대적인 에이스에 대한 믿음이자 기대가 담긴 농담이다.

전주원 감독이 이끄는 우리은행은 16일 부천체육관에서 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 하나은행과의 원정경기를 치른다. 우리은행은 3승1패로 신한은행과 공동 2위에 자리하고 있다.

우리은행은 새 시즌에 앞서 한국 여자농구 대표 슈터 강이슬을 영입했다. 에이스 김단비의 부상을 덜어줄 것으로 기대됐다. 하지만 지난 4일 신한은행전에서 햄스트링 부상을 입어 전열을 이탈했다. 다시 김단비의 부담이 늘어날 수밖에 없는 상황이다. 올 시즌 평균 34분18초를 뛰며 18.3점 10.0리바운드 3.0어시스트를 기록 중이다. 쉴 틈이 약 7분여뿐이다.

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전 감독은 “(김단비의 쉬는 시간을) 꼭 정한 건 아니다. 흐름에 따라 바뀌는 것”이라면서 “어떻게 흘러가냐에 따라 김단비가 더 많이 출전할 수도 있다. 솔직히 김단비가 40분 다 뛰었으면 좋겠다”고 웃었다.

심성영 역시 부상으로 빠져 있다. 우리은행은 로테이션의 어려움을 겪으면서도 3연승을 달리고 있다. 전 감독은 “(로테이션에서) 안 힘들다고 하면 거짓말이다. 모든 팀들이 부상이 나오는 것 같다. 우리도 부상으로 부담이 된다. 그래도 최대한 효율적으로 하려고 노력하고 있다”며 “선수들이 한 발 더 뛰면서 공백을 메우려고 했다. 수비, 리바운드 부분에서 힘을 내줘서 버티고 있다”고 설명했다.

부천=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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