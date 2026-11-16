“제가 아프고 선수들이 안 아팠으면…” 부상 악재에 속타는 사령탑들

사진=KBL 제공

“제가 대신 아팠으면 좋겠습니다.”(양동근 현대모비스 감독)

“리그 전체가 그러네요. 다들 그만 아파야 하는데…”(전희철 SK 감독)

맞대결을 앞둔 두 사령탑의 바람은 같았다. 더는 부상 선수가 나오지 않는 것. SK와 현대모비스는 16일 서울 잠실학생체육관서 2026∼2027 KCC 프로농구 정규리그 경기를 펼친다.

경기 전 두 감독의 표정에는 걱정이 묻어났다. 양 팀 모두 주축 선수들이 잇달아 전력에서 이탈한 탓이다. 현대모비스의 상황이 특히 심각하다. 외국인 선수 게이지 프림과 다리우스 베즐리가 나란히 부상으로 빠진 가운데 국가대표 포워드 이우석마저 쓰러졌다.

이우석은 지난 14일 LG전 이후 허벅지에 멍과 부기가 나타나 병원을 찾았고, 근육 파열 소견을 받았다. 17일 정밀검사를 받을 예정이다. 국가대표팀 합류도 불투명해졌다.

양 감독은 “당장의 오늘 한 경기도 중요하지만 선수가 더 중요하다”며 무리한 출전을 막겠다는 뜻을 밝혔다. 그러면서 “제가 아픈 게 나을 것 같다. 제가 아프고 선수들이 안 아팠으면 좋겠다”고 답답한 마음을 털어놨다.

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이우석의 공백으로 안영준(SK)을 막을 수비 자원도 부족해졌다. 양 감독은 정준원 등 남은 선수들의 분발을 기대했다.

SK도 사정은 다르지 않다. 오재현과 에디 다니엘, 알빈 톨렌티노가 부상으로 이탈했다. 전 감독은 선수들의 잇따른 부상에 관한 이야기가 나오자 “저는 대신 아프긴 싫어요”라며 웃었다. 하지만 이내 진지한 표정으로 “리그 전체에서 다들 그만 아팠으면…”이라고 말을 이었다.

부상 공백은 득점력 저하로 이어지고 있다. 올 시즌 SK의 경기당 평균 득점은 82.3점으로 10개 구단 중 9위다. 심지어 직전 두 경기에서도 각각 72점, 70점에 그치며 연패에 빠졌다.

전 감독은 “빠를 때와 늦을 때는 좋은데 중간이 없다”며 빈틈을 짚었다. 속공과 지공 사이, 상대 수비가 정돈되기 전 공략하는 얼리 오펜스가 부족하다는 설명이다. 그는 이 과정에서 경기당 6점가량을 추가로 만들어야 한다고 강조했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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