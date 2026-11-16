이영애, ‘2026 멜론뮤직어워드’ 빛낸 드레스 자태…에스파·에이티즈와 찰칵

이영애가 음악 시상식 무대 비하인드 사진을 올렸다. 출처=이영애 SNS

배우 이영애가 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA)’를 빛낸 가요계 후배들과의 특별한 만남을 공개했다.

이영애는 16일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “오랜만에 음악 시상식 무대에 섰다”며 “올해 가장 빛난 음악들에 트로피를 전할 수 있어서 행복했다”는 소감과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이영애가 음악 시상식 무대 비하인드 사진을 올렸다. 출처=이영애 SNS

이어 그는 “고척돔을 가득 채운 함성과 에너지가 오래 기억에 남을 것 같다”며 “반갑게 맞아주신 모든 분께 감사드린다”고 벅찬 마음을 덧붙였다.

이영애가 음악 시상식 무대 비하인드 사진을 올렸다. 출처=이영애 SNS

이영애가 음악 시상식 무대 비하인드 사진을 올렸다. 출처=이영애 SNS

공개된 사진 속 이영애는 우아한 초록색 드레스를 완벽하게 소화하며 독보적인 아우라를 발산했다. 특히 대기실에서 그룹 에스파, 에이티즈, NCT DREAM 멤버들과 나란히 서서 다정하게 기념사진을 촬영하며 선후배 간의 훈훈한 분위기를 자아냈다.

앞서 이영애는 이번 시상식의 대상 부문 중 하나인 ‘올해의 앨범’ 시상자로 무대에 올라 그룹 방탄소년단(BTS)에게 직접 트로피를 전달하며 자리를 빛냈다.

한편 1971년생으로 올해 55세인 이영애는 변함없는 비주얼과 품격 있는 행보로 대중과 꾸준히 소통하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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