정가은, 군살 제로 11자 복근 공개…로우라이즈 팬츠까지 완벽 소화

정가은이 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=정가은 SNS

방송인 정가은이 나이를 가늠하기 힘든 트렌디한 패션과 탄탄한 몸매를 뽐냈다.

16일 정가은은 자신의 인스타그램에 “오늘은 드디어 롤코언니 가은이 채널에서 제가 애정하는 저의 보물창고를 공개했습니다!”라는 글과 함께 근황을 담은 사진 여러 장을 게재했다.

정가은이 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=정가은 SNS

정가은이 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=정가은 SNS

정가은이 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=정가은 SNS

공개된 사진 속 정가은은 과감한 크롭 스타일링으로 군살 없는 허리 라인과 선명한 11자 복근을 드러내 시선을 사로잡았다. 먼저 화이트 스트라이프 라인이 돋보이는 연청 데님 크롭 재킷에 차콜 컬러의 핀스트라이프 와이드 슬랙스를 매치해 스포티하면서도 시크한 스트릿 룩을 완성했다.

정가은이 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=정가은 SNS

정가은이 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=정가은 SNS

이어진 사진에서는 하운드투스 패턴의 카라 티셔츠 밑단을 묶어 연출하고, 화려한 빈티지 그래픽 팬츠를 로우라이즈 형태로 소화하며 자유분방한 Y2K 감성을 배가시켰다. 특히 반묶음 헤어스타일과 벽을 짚는 등 역동적인 포즈가 어우러져 특유의 발랄하고 생동감 넘치는 에너지를 발산했다.

한편, 싱글맘으로 딸을 홀로 양육 중인 정가은은 방송 활동과 유튜브 채널 운영은 물론 택시 기사 자격증 취득 등 다방면에서 활약하며 대중의 응원을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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