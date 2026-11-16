장항준·제작진, ‘왕과 사는 남자’ 흥행 수익 26억 배우·스태프에 환원

이동원 PD가 장항준 감독의 미담을 전했다. 출처=이동원 PD SNS

영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독과 제작진이 흥행 수익 26억 원을 배우 및 스태프들과 나눈 사실이 뒤늦게 알려졌다.

최근 SBS 토크 예능 ‘거장항준’을 연출한 이동원 PD는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 장 감독과 제작사 측의 미담을 공개했다.

이 PD에 따르면 장항준 감독과 제작을 맡은 장원석·임은정 대표는 각자의 수익금을 모아 주연 배우를 제외한 전 출연진과 스태프에게 흥행 인센티브로 지급했다. 총액은 26억원 규모다.

이 PD는 “영화 흥행은 영화계에서도 하늘이 점지해야 가능한 로또 같은 일”이라며 “평생 한 번 있을까 말까 한 행운으로 거둔 큰 수익을 동료들과 나누는 모습에 감동했다”고 전했다. 이어 “장 감독과 제작진은 ‘동료들과 성공의 기쁨을 나누는 것은 당연한 일’이라고 말하지만, 그 당연함을 실천하는 것이야말로 이 작품의 진정한 흥행 비결일 것”이라고 덧붙였다. 이 PD는 제작진 측이 과거 다른 흥행작에서도 계약에 없던 인센티브를 지급한 바 있다고 부연했다.

한편, 조선 제6대 왕 단종과 촌장 엄흥도의 이야기를 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’는 누적 관객 수 약 1692만명을 동원하며 ‘명량’에 이어 역대 국내 개봉 영화 박스오피스 2위에 올랐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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