경찰, 민희진 업무상 배임 혐의 송치…민 측 "영향력 행사 없었다"

사진 = 뉴시스

민희진 오케이레코즈 대표(전 어도어 대표)가 그룹 뉴진스의 전속계약 해지 과정에 영향력을 행사했다는 의혹과 관련해 업무상 배임 혐의로 경찰 수사를 받고 공소청에 넘겨졌다.

16일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 이날 민 대표를 업무상 배임 혐의로 서울서부지방공소청에 불구속 송치했다.

경찰은 민 대표가 2024년 뉴진스가 어도어에 전속계약 해지를 통보하는 과정에 관여하고 영향력을 행사한 것으로 판단한 것으로 전해졌다. 이번 수사는 어도어가 지난해 1월 민 대표를 업무상 배임 혐의로 고소하면서 시작됐다.

함께 수사 대상에 포함됐던 어도어 전 부대표 이모씨와 신모씨 등 2명은 사건과의 관련성이 낮다고 판단해 혐의없음으로 불송치했다.

민 대표 측은 이번 송치 결정에 강한 유감을 표하며 수사 과정과 결과 통보 절차에 문제를 제기했다.

민 대표 측은 "피의자 본인조차 송치 사실을 전혀 알지 못했던 상황에서 특정 언론사가 입장을 문의한 지 불과 몇 분 만에 관련 기사가 보도되고 영문판까지 출고된 것은 매우 이례적이고 의문스럽다"고 밝혔다.

이어 공식적인 수사 결과 통보도 이뤄지지 않은 상황에서 수사기관의 잠정적인 판단과 혐의 내용이 언론을 통해 먼저 알려진 점 역시 납득하기 어렵다고 지적했다.

또한 민 대표 측은 과거 서울 용산경찰서가 경영권 탈취 및 업무상 배임 관련 고발 건에 대해 혐의없음으로 불송치 결정을 내렸던 점을 언급했다. 당시와 마찬가지로 지분 구조상 경영권 찬탈이나 회사에 손해를 끼치는 배임 행위를 시도한 사실이 없다는 입장이다.

민 대표 측은 수사기관마다 판단이 엇갈리는 부분에 대해서는 향후 공소청 수사 과정에서 바로잡힐 것이라고 강조했다. 아울러 뉴진스의 전속계약 해지 결정에 자신이 영향력을 행사하거나 이를 유도했다는 의혹도 전면 부인했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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