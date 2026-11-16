메리놀병원, 간호·간병통합서비스 316병상으로 대폭 확대… ‘통합집중간호병실’신설 운영

메리놀병원이 간호·간병통합서비스 병상을 대폭 확대하고, ‘통합집중간호병실’을 신설해 본격적인 운영에 들어갔다. 환자와 보호자의 간병 부담을 줄이고 보다 안전하고 질 높은 입원 의료서비스를 제공하기 위해 확장 운영한다.

메리놀병원은 이번 확대를 통해 기존 187병상이던 간호·간병통합서비스 병상을 총 316병상으로 129병상 확충했다. 또한 안정적인 간호서비스 제공과 환자 중심의 입원 환경 조성을 위해 간호보조인력 30여 명을 추가 채용해 현장에 배치하는 등 간호 인력 운영체계를 강화했다.

특히 이번 확대 운영에서는 집중적인 관찰과 간호가 필요한 환자를 위한 ‘통합집중간호병실’을 새롭게 마련해 환자 상태와 간호 요구도에 따른 전문적인 간호서비스 제공 기반을 구축했다.

통합집중간호병실은 전문 간호 인력이 24시간 상주하며 환자의 상태를 면밀히 관찰하고, 상태 변화나 응급상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 운영된다. 이를 통해 집중 관찰이 필요한 환자에게 보다 세심하고 체계적인 간호서비스를 제공하고, 환자 안전과 간호의 연속성을 한층 강화할 것으로 기대된다.

간호·간병통합서비스는 보호자나 사적 간병인이 상주하지 않아도 병원의 전문 간호 인력이 간호와 간병을 통합적으로 제공하는 입원서비스다. 건강보험이 적용되어 환자와 보호자의 경제적 부담을 줄일 수 있으며, 보호자의 간병 부담을 완화해 일상생활과 사회활동을 유지하는 데에도 도움을 준다.

아울러 체계적인 감염관리와 병동 출입관리, 전문 간호 인력에 의한 지속적인 환자 관찰을 통해 보다 안전하고 쾌적한 입원 환경을 조성하는 데 기여하고 있다.

메리놀병원 관계자는 “이번 간호·간병통합서비스 병상 확대와 통합집중간호병실 신설은 환자의 안전을 최우선으로 하면서 보호자의 간병 부담을 줄이기 위한 노력의 일환”이라며 “환자의 상태와 간호 요구도에 따른 체계적인 간호서비스를 제공하고, 환자와 보호자 모두가 신뢰할 수 있는 입원 의료환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 지역사회와 함께하는 의료기관으로서 환자 중심의 의료서비스를 지속적으로 확대하고, 보다 안전하고 질 높은 의료환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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