양현민, ‘문무’ 이세민으로 강렬한 첫인상…압도적 카리스마 발산

배우 양현민이 특유의 깊이 있는 연기와 압도적인 분위기로 당 태종 이세민을 완성하며 ‘문무’에 강렬한 무게감을 더했다.

양현민은 지난 15일 방송된 KBS 2TV 대하드라마 ‘문무’ 2회에서 대륙을 지배하는 당나라 황제 이세민으로 등장했다.

이날 방송에서는 천하통일을 자축하는 당나라 대신들 사이에서 홀로 냉정한 태도를 유지하는 이세민의 모습이 그려졌다.

황제의 자리에 앉은 그는 통일의 기쁨에 들뜬 신하들과 달리 아직 정복하지 못한 고구려에 시선을 두고 있었다. 특히 “지도에 나라가 남았는데, 어찌 천하통일인가?”라고 일갈하며 천하를 향한 자신의 야심을 분명히 했다.

고구려 원정의 위험성을 경고하는 책사의 간언에도 이세민은 뜻을 굽히지 않았다. 수나라의 패망을 근거로 정복 전쟁을 만류하자 “수 양제가 못했으니 짐도 못한다? 내가 고건무를 이기지 못한다는 말인가”라고 반문하며 강한 자신감을 내비쳤다. 양현민은 절제된 표정 속에서도 날카롭게 번뜩이는 눈빛과 묵직한 저음으로 황제의 권위와 쉽게 꺾이지 않는 자존심을 섬세하게 표현했다.

특히 이번 연기에서는 인물의 감정을 과하게 드러내기보다 낮은 목소리와 여유 있는 호흡으로 긴장감을 조성한 점이 돋보였다. 상황을 냉정하게 판단하는 군주의 면모부터 자신의 뜻을 거스르는 의견에 날을 세우는 모습까지, 장면마다 달라지는 감정의 결을 자연스럽게 풀어냈다. 스크린과 안방극장을 오가며 다져온 양현민의 연기 내공이 극의 완성도를 높였다.

앞으로 양현민이 그려낼 이세민은 고구려와의 대립 구도에서 중요한 축을 담당할 전망이다. 첫 등장만으로 인물의 성격과 극적 긴장감을 선명하게 각인시킨 그가 향후 전개에서 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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