계단 오를 때 유독 숨차다면? COPD 의심 증상과 관리법

예전엔 지하철에서 내리면 곧장 계단으로 향했다. 요즘은 출구에 닿기도 전에 난간을 잡고 한 번 숨을 고른다. ‘나이 들면 다 그렇지’ 싶지만, 예전엔 거뜬했던 거리에서 자꾸 숨이 차고 아침 기침이나 가래까지 이어진다면 폐기능을 살펴볼 때다.

질병관리청의 2025년 국민건강영양조사에 따르면 국내 40세 이상 만성폐쇄성폐질환(COPD) 유병률은 남성 16.1%, 여성 5.0%였다. 오는 11월 18일 세계 COPD의 날을 맞아 국제만성폐쇄성폐질환기구(GOLD)는 올해 주제로 '더 나은 삶을 위한 조기 진단과 관리'를 내걸고 COPD를 일찍 발견하고 적절히 치료하는 것의 중요성을 강조했다.

◆COPD 호흡곤란 등의 증상 파악 중요해

COPD는 흡연이나 유해가스, 미세먼지, 직업적 분진 등에 장기간 노출되거나 폐의 발달 및 손상과 관련된 여러 요인으로 발생할 수 있는 만성 호흡기질환이다. 기도에 염증이 생기고 폐포가 손상되면서 공기의 흐름이 제한돼 기침, 가래, 호흡곤란 등의 증상이 나타난다.

COPD로 인해 기도나 폐가 손상되면 기관지가 좁아지며 숨을 내쉴 때 공기가 원활하게 빠져나가지 않게 된다. 처음에는 언덕을 오르거나 걸음을 재촉할 때 숨이 차다가, 평소 속도로 걸어도 호흡에 불편을 느낄 수 있다. 기침과 가래가 오래 이어지거나 감기가 지나간 뒤에도 호흡기 증상이 반복되는 경우도 있다.

김이형 민트병원 내과클리닉 원장(호흡기내과 전문의/의학박사)은 “COPD는 환자 스스로가 이것이 질환이라는 것을 파악하기 어려운 편”이라며 “계단에서 전보다 자주 멈추거나, 평지를 걸을 때도 일행을 따라가기 힘들어진다면 언제부터 그런 변화가 생겼는지 돌아볼 필요가 있다”고 말했다.

이어 “숨참과 함께 기침이나 가래가 이어지고, 과거 흡연했거나 일터에서 분진과 연기에 오래 노출됐다면 폐기능검사를 고려할 수 있다”고 말했다.

◆폐기능검사가 필요한 이유

COPD 진단에서 가장 중요한 검사는 폐기능검사 중 하나인 폐활량검사다. 흉부 엑스레이나 CT는 폐기종 등 폐의 구조적 변화나 다른 호흡기질환을 확인하는 데 활용할 수 있지만 영상검사만으로 COPD를 확진할 수는 없다.

폐활량검사는 COPD의 특징인 기도의 폐쇄 유무와 정도를 파악하기 위한 일차적인 검사법으로 1초 동안의 노력성 강제 호기량(FEV1)의 전체 강제 호기량(FVC)에 대한 비율을 통해 기도의 폐쇄 유무를 알려 준다.

만약 기관지 확장제를 투여한 후 그 비율(FEV1/FVC)이 0.7 미만이면 기도 폐쇄가 있는 것으로 간주되며 환자의 증상과 흡연 및 직업성 분진의 노출 과거력, 영상자료 등을 종합적으로 분석해서 최종적으로 COPD 여부를 결정한다.

김이형 원장은 “건강검진에서 흉부 엑스레이에 이상이 없어도 걷거나 계단을 오를 때 평소와 달리 숨참이 반복되거나 증가했다면 폐기능검사를 고려해야 한다" 며 "만성기침 혹은 객담이 동반되는지, 감기 등이 동반되었을 때 쌕쌕거림(천명음)이 발생한 적이 있는지 등이 필요한 검사를 결정하는 데 도움이 된다"고 설명했다.

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◆조기 발견 및 금연 중요, 백신 접종도 필요

COPD로 진단되면 흡연자는 금연부터 시작하고, 증상의 정도와 악화 이력에 따라 흡입 기관지확장제 등을 고려할 수 있다.

처방받은 흡입제는 경구약제와는 달리 처음부터 잘 사용하는 것이 어렵기 때문에 의사와 약사로부터의 자세한 설명이 반드시 필요하며 약제를 처방 받은 이후에도 실제 사용에서의 시행 착오를 줄이기 위한 노력이 꼭 필요하다.

최근에는 많은 기관들에서 흡입제 사용법에 관련된 동영상 자료를 만들어 놓았기 때문에 이와 같은 영상자료를 인터넷 등에서 검색해서 활용하는 것도 권장된다.

COPD로 진단되고 약제를 잘 사용함에도 불구하고 호흡기바이러스에 감염되거나 각종 유해 가스 및 먼지 노출이 늘어나게 되면 ‘급성악화’가 발생할 수 있다.

이 때 갑작스러운 호흡곤란의 악화, 기침 및 객담의 증가, 기존 약물에 대한 낮은 반응, 가슴 답답함 등이 생기게 된다. 이런 경우는 안정시에 사용되는 약물이 아닌 응급약물 치료와 경우에 따라서는 산소치료가 필요하기 때문에 응급진료를 반드시 받아야 한다.

이어 “COPD 환자는 호흡기 감염으로 증상이 급격히 악화될 수 있어 인플루엔자와 폐렴구균 등 권고되는 예방접종을 챙기는 것이 좋다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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