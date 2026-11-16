연말 무대 불참 아쉽단 반응에…뷔 "월클 됐다고 멀어지지 않아"

BTS 뷔. 사진=뉴시스

그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 올해 연말 시상식 무대에 불참하는 이유를 밝히며 팬들의 아쉬운 마음을 달랬다.

뷔는 16일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 "저희에게 이렇게 뜻깊은 상을 안겨주셔서 진심으로 감사하다"며 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' 6관왕 소감을 밝혔다.

이어 "상을 받을 때마다 느끼는 거지만 저희가 받는 사랑이 결코 당연한 게 아니라는 걸 다시 한번 생각하게 되는 것 같다. MMA 멋진 상들 저희에게 선물처럼 안겨줘서 오늘 스케줄 끝나고 피자 먹었다"고 말했다.

또 "연말이 다가오면서 저희의 연말 무대를 기다리고 기대해 주시는 분들이 많다는 것도 잘 알고 있다. 위버스에 연말 시상식 글이 많더라. 우리 역시 그 마음이 얼마나 큰 사랑에서 오는 건지 알기 때문에 늘 감사하게 생각하고 있다"고 전했다.

뷔는 "다만 올해는 저희가 아리랑 투어를 하고 있어서 여러 나라에서 저희를 오랫동안 기다려 주신 아미분들이 계시고 누군가에게는 이번 공연이 10년 만의 만남일 수도 또 누군가에게는 13년을 기다린 순간일 수도 있더라"며 "저희에게는 여러 공연 중 하나일 수 있는 하루가 누군가에게는 몇 년을 손꼽아 기다려 온 하루라는 게 참 뭉클하다"고 밝혔다.

그러면서 "물론 연말 무대도 너무 소중하지만 여러 시상식과 무대가 있는 만큼 어느 한 곳에만 참여하기도 조심스러운 부분이 있고 각각의 무대를 제대로 준비하려면 생각보다 많은 시간과 노력이 필요하다"며 "그래도 올해만큼은 우리를 오래 기다려 주신 아미분들을 만나고 그분들과 보내는 시간에 조금 더 온전히 집중하고 싶었다"고 털어놨다.

글 말미에는 "연말 무대를 기다려 주신 아미들에겐 조금 아쉬운 한 해가 될 수도 있겠지만 그 마음도 꼭 잊지 않고 있겠다. 우리는 마음 작아진 거 아니고 우리 월드스타됐다고 멀어져 보인다고도 하지 말아 달라"고 덧붙였다.

방탄소년단은 현재 월드투어 '아리랑'을 진행 중이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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