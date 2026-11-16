지승현, ‘역사스페셜’ 프레젠터 활약…“한 편의 영화 같아” 호평 속 마무리

KBS 제공

배우 지승현이 ‘역사스페셜-시간여행자’의 여정을 마무리하며 프레젠터로서 마지막까지 존재감을 드러냈다. 차분한 목소리와 몰입도 높은 진행으로 역사 속 주요 사건과 인물들을 전달하며 시청자들의 호응을 얻었다.

지난 15일 종영한 KBS ‘역사스페셜-시간여행자’는 인공지능(AI)과 확장현실(XR) 기술을 접목해 역사 속 사건과 인물들을 입체적으로 재현한 프로그램이다. 지승현은 매회 시간여행자로 등장해 서로 다른 시대와 역사적 현장을 찾아가며 당시의 상황과 인물들의 이야기를 시청자들에게 전달했다.

방송에서 지승현은 귀주대첩과 한산대첩 등 주요 전투를 비롯해 위화도 회군과 왕자의 난, 공민왕과 사명대사의 이야기, 한강 인도교에 얽힌 역사 등을 소개했다. 당시의 복식과 공간을 구현한 XR 무대를 배경으로 역사적 현장을 살펴보고, 사건을 둘러싼 인물들의 판단과 선택을 짚었다.

특히 지승현은 안정감 있는 목소리와 차분한 진행으로 역사적 장면에 생동감을 더했다. 방송 이후 온라인에서는 "시간 가는 줄 모르고 쇼츠를 넘기며 사는데, 유일하게 처음부터 끝까지 보는 프로그램", "한 편의 영화 같다", "그 시대로 돌아가 보는 타임머신 같다" 등 긍정적인 반응이 이어졌다.

프로그램 종영을 맞아 지승현은 시청자들에게 감사의 마음도 전했다. 그는 "수만 년 전 누군가 쥐었던 돌 하나에서 시작해 이 땅에 살았던 수많은 사람의 흔적을 따라 길을 떠났다. 그 기록들로 채워진 기억의 기념관 여정을 함께해 주셔서 고맙습니다"라고 소감을 밝혔다.

프레젠터 활동을 마친 지승현은 배우로서도 시청자들과 만나고 있다. 현재 방영 중인 JTBC ‘파이널 테이블’에서는 천재 요리사 강한(안효섭)의 아버지이자 조선 말기 궁중 요리의 전수자인 강산 역을 맡아 극에 무게감을 더하고 있다.

스크린 복귀도 앞두고 있다. 지승현은 오는 12월 9일 개봉 예정인 영화 ‘청어’에서 광수 역으로 출연한다. 거친 환경 속에서 생존을 위해 버텨온 광수가 처음으로 지키고 싶은 사람을 만나면서 겪는 변화를 그려낼 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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