BLG, 젠지 꺾고 LoL 월드 챔피언십 첫 우승…세계 정상 등극

LoL 월드 챔피언십에서 우승을 차지한 빌리빌리 게이밍. 라이엇 게임즈 제공

빌리빌리 게이밍(BLG)이 젠지를 꺾고 2026 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십 정상에 올랐다. 중국 리그(LPL) 2번 시드로 대회에 참가한 BLG는 한국 리그(LCK) 1번 시드 젠지를 결승에서 세트 스코어 3대1로 제압하며 창단 첫 월드 챔피언십 우승이라는 기록을 세웠다.

라이엇 게임즈는 16일 미국 뉴욕 브루클린 바클레이스 센터에서 전날 열린 2026 LoL 월드 챔피언십 결승전에서 BLG가 젠지를 상대로 승리했다고 밝혔다.

BLG는 대회 후반으로 갈수록 강한 면모를 드러냈다. 스위스 스테이지 최종 5라운드에서 한화생명e스포츠를 제압한 데 이어 8강에서는 디플러스 기아, 4강에서는 T1을 차례로 꺾고 결승에 진출했다. 결승 상대인 젠지 역시 대회에서 세트 기준 10승1패를 기록하며 좋은 흐름을 이어왔지만, BLG는 치밀한 운영과 교전 능력을 앞세워 우승을 확정했다.

첫 세트는 젠지가 가져갔다. BLG는 드래곤을 네 차례 연속 확보하고 첫 장로 드래곤까지 차지했지만, 젠지의 강력한 공격에 이를 승리로 연결하지 못했다. 이후 두 번째 장로 드래곤을 내주면서 세트 승리를 허용했다.

반격에 나선 BLG는 2세트에서 침착한 운영으로 승부를 원점으로 돌렸다. 유리한 상황에서도 무리하게 공격하기보다 젠지의 움직임을 기다리며 기회를 엿봤다. 경기는 53분까지 이어졌고, BLG는 마지막까지 안정적인 운영을 유지하며 젠지의 본진을 무너뜨렸다.

3세트에서는 교전 설계가 돋보였다. BLG는 알리스타를 전면에 배치해 상대 공격을 받아내는 한편, 바이와 잭스로 젠지의 핵심 화력원인 진을 견제했다. 이후 빅토르와 탈리야가 화력을 보태며 승리를 거뒀고, 세트 스코어를 2대1로 뒤집었다.

우승을 결정한 4세트에서는 초반 젠지가 원거리 딜러 ‘룰러’ 박재혁의 자야를 중심으로 주도권을 잡았다. 그러나 BLG는 상단 지역을 공략하며 추격의 발판을 마련했다. 젠지가 내셔 남작 사냥을 시도하는 과정에서 BLG가 상대를 포위해 대규모 교전에서 승리했고, 이를 바탕으로 마지막 세트까지 가져가며 최종 우승을 확정했다.

대회 최우수선수(MVP)에는 BLG의 미드 라이너 ‘나이트’ 줘딩이 선정됐다. OPPO FINALS MVP를 수상한 줘딩은 대회 내내 팀의 중심을 잡았으며, 결승전에서도 13킬 6데스 41어시스트를 기록했다. 킬 관여율은 84.4%로, BLG의 창단 첫 월드 챔피언십 우승에 핵심적인 역할을 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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