위러브유 사랑의 콘서트 성황…국내 기후 취약계층·9개국 재난 피해 지원

'제24회 위러브유 사랑의 콘서트' 1부 기금전달식에서 객석을 가득 메운 참가자들이 개회사를 경청하고 있다.

글로벌 복지단체 (재)국제위러브유와 (사)국제위러브유운동본부(회장 장길자, 이하 위러브유)가 지난 15일 경기 용인 경희대 국제캠퍼스 선승관에서 제24회 위러브유 사랑의 콘서트를 열었다. 행사에는 10개국 대사와 외교관을 비롯해 정·재계, 법조계, 교육계, 언론계, 문화예술계 인사와 회원, 시민 등 약 3400명이 참석했다.

위러브유는 이번 콘서트를 통해 국내 기후위기 취약계층과 해외 재난 피해국에 2억6600만원(19만9000달러)을 지원했다. 지원금은 서울시와 용인시의 기후위기 취약계층 200세대와 학대 피해 아동 그룹홈에 전달된다. 해외에서는 홍수 피해를 입은 네팔과 태국을 비롯해 필리핀·몽골·페루·에콰도르·브라질·콜롬비아·남아프리카공화국 등 9개국을 돕는다. 보건복지부와 서울시, 용인시, 유엔아동권리협약 한국NPO연대, 한국아동학대예방협회가 후원했다.

1부 기금 전달식에서 장길자 회장은 "지금 지구촌은 기후위기와 기후난민이라는 단어가 일상이 되어버린 비상사태 앞에 서 있다"며 "작은 정성과 참여가 모이면 피해 주민들이 다시 보금자리로 돌아가고, 아이들이 다시 학교에 가며, 가족들이 일상을 회복하는 데 힘이 될 수 있다"고 말했다.

각국 외교 사절도 감사를 전했다. 파울 두클로스 주한 페루 대사는 "엄중하고 힘든 시기에 보내준 따뜻한 후원이 큰 힘이 된다"고 했고, 버나뎃 테레스 C. 페르난데즈 주한 필리핀 대사는 "이 소중한 우정을 바탕으로 위러브유의 활동에 적극 힘을 보태겠다"고 밝혔다. 니르말 프라사드 바타라이 주한 네팔 대사대리는 "오늘 지원은 최근 대규모 돌발 홍수로 피해를 입은 네팔의 복구 작업에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

전체 성악가들이 함께 이탈리아 칸초네 <푸니쿨리, 푸니쿨라> 등을 부르며 즐거움을 전하고 있다.

2부 콘서트는 클래식과 대중음악을 아울렀다. 위러브유 어린이합창단이 동요 앞으로 메들리로 무대를 열었고, 남성 성악 앙상블 라클라쎄(바리톤 오유석, 베이스 이세영, 테너 윤승환·이성구)가 행복을 주는 사람, 볼라레, 오페라 투란도트의 네순 도르마, 붉은 노을을 불러 분위기를 달궜다.

소프라노 박현진은 아름다운 나라와 오페레타 주디타의 마이네 리펜, 지 퀴센 조 하이스를, 소프라노 강민성은 그리운 금강산과 유 레이즈 미 업을 들려줬다. 윤승환과 박현진은 뮤지컬 오페라의 유령 넘버를 함께 불렀고, 성악가 전원이 푸니쿨리 푸니쿨라와 오페라 라 트라비아타의 축배의 노래로 열기를 끌어올렸다.

가수 겸 배우 김성환은 인생과 묻지 마세요를 불렀다. 마지막 무대에 오른 가수 정수라가 환희, 내 사랑을 본 적이 있나요, 아! 대한민국에 이어 앙코르곡 난 너에게를 부르자 관객들이 자리에서 일어나 함께 노래했다. 정수라는 "새해에도 지구촌 곳곳의 어려운 이웃들에게 희망과 사랑을 전해주길 바란다"고 말했다.

가족과 함께 온 박종관(58) 씨는 "조금씩 기부했던 것들이 모여 기후위기 취약계층과 재난 국가를 도우니 보람되고 뿌듯하다"고 했다.

위러브유 어린이합창단과 출연진이 관객과 함께 손하트를 하고 있다. 객석을 수놓은 휴대전화 불빛까지 더해져 공연장은 따뜻한 축제의 장이 됐다.

2000년 시작된 위러브유 사랑의 콘서트(옛 새생명 사랑의 콘서트)는 지난해 제23회까지 누적 관객 20만5500명을 모았다. 그동안 국내 심장병·희귀난치병 어린이와 복지소외가정, 해외 31개국 6만6000여 명에게 약 25억6000만원을 지원했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]