‘여제의 귀환 막았다’ 해리슨, 누네스 제압하고 UFC 첫 방어 성공

사진=UFC 제공

돌아온 전설도 올림픽 유도 2관왕의 벽을 넘지 못했다. UFC 여성 밴텀급 챔피언 케일라 해리슨(미국)이 아만다 누네스(브라질)를 꺾고 첫 타이틀 방어에 성공했다.

종합격투기(MMA) 역사상 최고의 여성 선수로 꼽히는 누네스를 상대로 거둔 승리라 의미가 남달랐다. 해리슨은 지난 15일 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 ‘폴리마켓 UFC 334: 간 vs 호킷’ 코메인 이벤트 여성 밴텀급(61.2㎏) 타이틀전에서 누네스를 4라운드 1분29초 만에 리어네이키드 초크 서브미션으로 제압했다. 통산 전적은 20승1패가 됐다.

상대는 만만치 않았다. 누네스는 UFC 여성 밴텀급과 페더급을 모두 제패한 전설적인 파이터다. 2023년 은퇴한 뒤 약 3년 반 만에 돌아와 다시 정상 탈환을 노렸다.

경기 초반에는 누네스가 강력한 타격으로 해리슨을 압박했다. 테이크다운을 막아낸 뒤 연타를 적중시키며 우위를 점했다. 하지만 그라운드 싸움을 시도하다 해리슨의 유도 기술에 걸려 넘어지면서 흐름이 달라졌다. 해리슨은 3라운드까지 그래플링에서 우위를 점하며 파운딩과 팔꿈치 공격을 퍼부었다.

사진=UFC 제공

승부는 4라운드에 끝났다. 해리슨은 누네스의 프론트킥을 잡아 그대로 그라운드로 끌고 내려갔다. 이어 백포지션을 확보한 뒤 리어네이키드 초크를 성공시켜 항복을 받아냈다.

경기 후 해리슨은 벅찬 감정을 숨기지 않았다. 그는 “여전히 충격에 빠져 있다”며 “초현실적인 기분이다. 때로는 스스로도 내 인생이 믿기지 않는다. 그저 감사할 뿐”이라고 소감을 밝혔다.

다만 향후 행보에는 여지를 남겼다. 유도 선수 시절 78㎏급에서 활약했던 해리슨은 UFC 밴텀급서 뛰기 위해 61.2㎏까지 감량해야 한다. 그는 은퇴 가능성에 대해 “집에 돌아가서 많은 결정에 대해 숙고해야 한다”며 “매번 감량을 할 때마다 다신 못하겠다고 생각한다”고 말했다.

체급을 올릴 가능성도 열어뒀다. 해리슨은 UFC 여성 페더급 타이틀이 부활한다면 “또 다른 벨트를 가지러 가야한다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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