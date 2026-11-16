‘여제의 귀환 막았다’ 해리슨, 누네스 제압하고 UFC 첫 방어 성공

돌아온 전설도 올림픽 유도 2관왕의 벽을 넘지 못했다. UFC 여성 밴텀급 챔피언 케일라 해리슨(미국)이 아만다 누네스(브라질)를 꺾고 첫 타이틀 방어에 성공했다.
종합격투기(MMA) 역사상 최고의 여성 선수로 꼽히는 누네스를 상대로 거둔 승리라 의미가 남달랐다. 해리슨은 지난 15일 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 ‘폴리마켓 UFC 334: 간 vs 호킷’ 코메인 이벤트 여성 밴텀급(61.2㎏) 타이틀전에서 누네스를 4라운드 1분29초 만에 리어네이키드 초크 서브미션으로 제압했다. 통산 전적은 20승1패가 됐다.
상대는 만만치 않았다. 누네스는 UFC 여성 밴텀급과 페더급을 모두 제패한 전설적인 파이터다. 2023년 은퇴한 뒤 약 3년 반 만에 돌아와 다시 정상 탈환을 노렸다.
경기 초반에는 누네스가 강력한 타격으로 해리슨을 압박했다. 테이크다운을 막아낸 뒤 연타를 적중시키며 우위를 점했다. 하지만 그라운드 싸움을 시도하다 해리슨의 유도 기술에 걸려 넘어지면서 흐름이 달라졌다. 해리슨은 3라운드까지 그래플링에서 우위를 점하며 파운딩과 팔꿈치 공격을 퍼부었다.
승부는 4라운드에 끝났다. 해리슨은 누네스의 프론트킥을 잡아 그대로 그라운드로 끌고 내려갔다. 이어 백포지션을 확보한 뒤 리어네이키드 초크를 성공시켜 항복을 받아냈다.
경기 후 해리슨은 벅찬 감정을 숨기지 않았다. 그는 “여전히 충격에 빠져 있다”며 “초현실적인 기분이다. 때로는 스스로도 내 인생이 믿기지 않는다. 그저 감사할 뿐”이라고 소감을 밝혔다.
다만 향후 행보에는 여지를 남겼다. 유도 선수 시절 78㎏급에서 활약했던 해리슨은 UFC 밴텀급서 뛰기 위해 61.2㎏까지 감량해야 한다. 그는 은퇴 가능성에 대해 “집에 돌아가서 많은 결정에 대해 숙고해야 한다”며 “매번 감량을 할 때마다 다신 못하겠다고 생각한다”고 말했다.
체급을 올릴 가능성도 열어뒀다. 해리슨은 UFC 여성 페더급 타이틀이 부활한다면 “또 다른 벨트를 가지러 가야한다”고 밝혔다.
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