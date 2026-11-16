‘30번 태클 중 27번 방어’ 시릴 간, 호킷에 역전 판정승… UFC 왕좌 수성

사진=UFC 제공

거센 도전자의 공세에도 끝내 왕좌를 지켜냈다. UFC 헤비급 챔피언 시릴 간(프랑스)이 조쉬 호킷(미국)의 초반 압박을 이겨내고 역전승을 거뒀다.

생애 첫 타이틀 방어전에서 저력을 보여줬다. 간은 지난 15일 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든서 열린 ‘폴리마켓 UFC 334: 간 vs 호킷’ 메인 이벤트 헤비급(120.2㎏) 타이틀전에서 랭킹 4위 호킷을 상대로 심판 전원일치 판정승(48-47, 48-47, 48-47)을 거뒀다. 종합격투기(MMA) 통산 전적은 15승2패1무효가 됐다.

쉽지 않은 승부였다. 호킷은 경기 시작부터 강하게 밀어붙이며 테이크다운과 펀치로 간을 압박했다. 간은 잽과 어퍼컷으로 맞섰지만, 도전자의 기세를 쉽게 꺾지 못했다. 3라운드까지 호킷이 2-1로 앞서며 챔피언을 위협했다.

승부는 후반에 뒤집혔다. 간은 4라운드부터 물러서지 않고 정면으로 맞받아쳤다. 근거리에서는 클린치에 이은 니킥과 보디 펀치로 상대를 공략했다. 공격을 거듭 허용한 호킷의 움직임이 점차 느려졌고, 간이 주도권을 가져왔다.

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이날 간은 호킷의 테이크다운 시도 30차례 가운데 27차례를 막아냈다. 특히 4∼5라운드에서는 유효타 110-51로 크게 앞서며 판정승을 완성했다. 두 선수의 치열한 승부는 '파이트 오브 더 나이트'로 선정됐다. 각각 보너스 10만 달러를 받았다. 경기 전 신경전을 벌였던 두 선수는 종료 후 악수를 나누며 서로를 인정했다.

간은 “전 세계 사람들이 호킷을 과소평가했지만, 난 아니다. 정말 힘든 경기였다”고 돌아봤다. 이어 “(지쳤지만) 계속 나아갔다. 코너에서 격려했고, 전사이기 때문이다. 그리고 호킷 역시 전사”라며 “정말 멋진 경기였다”고 말했다.

비록 첫 패배를 당했지만 호킷도 도전을 멈추지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “절대 희망을 잃지 않을 것”이라며 “언젠가 챔피언이 될 것”이라고 다짐했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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