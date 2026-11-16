선수위원회 재출범한 K리그...김호남 선수위원장 "축구도 결국 사람이 하는 일"

사진=한국프로축구연맹 제공

치열한 강등권 싸움이 펼쳐지던 2019년이었다. 인천 유나이티드에서 뛰던 김호남은 쌍둥이 자녀 출산을 앞두고 있었다. 고(故) 유상철 감독은 중요한 일전을 앞둔 상황에도 김호남을 가족 곁으로 보내줬다. 다시 오지 않을 소중한 순간을 함께하도록 배려한 것이다. 김호남은 오전에 쌍둥이의 탄생을 지켜본 뒤 오후엔 팀 훈련에 복귀했다. 배려는 헌신으로 이어졌고, 인천은 그해 K리그1 잔류에 성공했다.

진심 어린 배려는 선순환을 낳는다. 구단의 배려는 선수의 헌신으로 이어지고, 그 헌신은 다시 구단의 힘이 된다. 하지만 모든 선수가 이런 배려를 기대할 수 있는 건 아니다. 애로사항이 있어도 어디에, 어떻게 전달해야 할지 몰라 입을 닫기도 한다. 이제는 선수의 목소리에 귀 기울이고, 제도 개선으로 연결할 공식 창구가 다시 마련됐다.

한국프로축구연맹은 지난 10일 4년 만에 선수위원회를 재출범시켰다. 김호남 전 K리그 선수가 위원장을 맡는다. 이명주(인천), 이창민(제주SK), 이창용(FC안양), 주민규(대전하나시티즌), 한국영(대구FC)도 위원으로 합류했다. 첫 회의에서는 ▲선수 배우자 출산 휴가 및 경조 휴가 도입 ▲운영 규정 제정 ▲사회공헌 활동 방안 등을 논의했다.

배우자 출산 휴가는 김 위원장에게 남다른 의미가 있다. 그는 “축구는 결국 사람이 하는 일이고, 정성적인 부분이 많은 것을 바꾼다”면서 “보장돼야 하는 제도라고 생각한다. 구단들도 필요하다는 데 어느 정도 공감하고 있는 것으로 안다. 다만 제도는 최소한의 안전장치다. 권리를 남용하면 선수에게도 구단에도 좋을 게 없다”고 강조했다.

사진=한국프로축구연맹 제공

선수의 권리를 지키기 위해서는 구단과 연맹에 대한 이해도 필요하다고 봤다. 김 위원장은 “가장 중요하게 생각하는 건 선수들이 시장을 이해하도록 돕는 일이다. 지금은 문제를 제기하는 데서 끝나는 경우가 많다. 하지만 정말 중요한 건 대안”이라며 “선수의 목소리가 힘을 가지려면 먼저 구단과 연맹을 이해해야 한다”고 설명했다.

선수위원회는 연 2회 정기 회의를 열고, 필요시 추가 회의도 개최할 계획이다. 선수들이 직접 건의사항을 남길 수 있는 창구도 마련한다. 실명으로 접수하되 이름과 내용은 외부에 공개하지 않는다. 회의 내용과 제도 개선 과정은 후배 선수들이 참고할 수 있도록 기록으로 남길 예정이다.

김 위원장은 “우리는 축구 그 이상의 가치를 사회에 줄 수 있다. 이 메시지가 팬들에게 잘 전해진다면 우리가 꿈꾸는 자생력 있는 K리그를 만들 수 있을 것”이라며 “나도 현장에서 최선을 다하겠다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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