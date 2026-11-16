정부, 수능 시험장 스마트기기 반납 추진

대학수학능력시험을 사흘 앞두고 시험장에 들어오는 인공지능(AI) 첨단기술을 활용한 시험 부정행위 우려가 커지는 가운데 정부가 16일 수능 시험장에서의 모든 종류 스마트기기 반납과 공공 와이파이 차단을 추진한다.



한성숙 국무총리는 이날 정부서울청사에서 열린 ‘스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의’ 모두발언에서 이같이 언급했다. 또 과학기술정보통신부에는 수능 시간 동안 모든 시험장에 대해 공공 와이파이(Wi-fi)를 차단하는 방안에 대해 관계기관과 함께 적극 검토하도록 요청했다.



그러면서 “교육부는 우선 시험장 관리와 감독체계를 긴급 점검하고, 마련한 대책이 실제 현장에서 빈틈 없이 작동할 수 있도록 세부적인 사항까지 다시 한번 꼼꼼하게 챙겨주시기 바란다”고 주문했다.



정부는 이에 따라 사후에라도 부정행위가 확인되면 합격 취소 등 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 물을 방침이다. 이를 위해 수능 부정행위 신고센터를 적극 가동하고 경찰청 등 관계기관과 긴밀히 협력해 의심 사례를 철저 조사할 계획이다.



앞서 지난달 대입 논술고사에서 스마트안경을 착용한 수험생들이 적발된 데 이어 올해 세무사 시험 수석 합격자가 1·2차 시험에서 생성형 AI로 답을 구한 사실을 시인했다. 객관식 160문항 가운데 단 한 문제만 틀린 수석 합격자의 부정행위를 두 차례의 시험에서 모두 걸러내지 못했다.



이번 사건을 지켜본 현직 세무사 B씨는 “업계에선 황당해한다. 세무사라는 직업이 이런 일에 거론된 데 불쾌해하는 분위기도 있다”고 전했다. 이어 “다른 응시자 가운데 비슷한 방식으로 시험을 치른 사람이 더 있는 것은 아닌지 걱정된다”며 “한국산업인력공단 등 시험 주관기관이 재발 방지책을 내놓길 바란다”고 부탁했다.



처음엔 ‘스마트안경’이 회자됐지만 정작 적발된 곳은 대입 논술 고사장이다. 지난달 3일 서울시립대 자연계열 수리논술에서 스마트안경을 착용하거나 소지한 수험생 2명이 적발됐다. 일주일 뒤인 10일 연세대 논술고사에서도 스마트안경을 착용한 수험생이 적발됐다.



중학교 가정통신문에도 스마트안경이 등장했다. 중학생 자녀를 둔 학부모 C씨는 “자녀의 반에서 스마트안경을 쓰는 사례는 아직 접하지 못했다”면서도 “이를 활용한 부정행위를 하면 안 된다는 내용의 통신문이 매번 나온다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]