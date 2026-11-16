이현중, 3점슛 6개 포함 25점 맹활약…G리그 개인 최다 득점 또 경신

사진=립시티 SNS 캡처

이현중(립시티 리믹스)이 손끝이 뜨겁다. 25점을 몰아치며 G리그 개인 최다 득점을 또 경신했다.

이현중은 16일 미국 캘리포니아주 스톡턴의 어드벤티스트 헬스 아레나에서 열린 2026~2027 G리그 스톡턴 킹스전에서 25점을 몰아쳤다. 립시티는 119-115로 승리했다.

이틀 만에 G리그 최다 득점을 새로 썼다. 이현중은 이날 3점슛 6개 포함 25점 7리바운드 4어시스트를 기록했다. 지난 14일 스톡턴전에서 21점을 넣어 개인 최다 득점을 기록한 데에 이어 다시 경신했다. 올 시즌 평균 기록(4경기)은 15.3점 6.8리바운드 2.8어시스트다.

포기하지 않고 문을 두드리고 있다. 이현중은 2022년 미국 데이비슨대 3학년을 마친 뒤 NBA 신인 드래프트에 참가했지만 지명받지 못했다. 부상이 발목을 잡았다. 이후 G리그 산타크루즈 워리어스, 호주 NBL과 B리그를 거치며 경험을 쌓았다.

사진=립시티 SNS 캡처

올 시즌을 앞두곤 NBA 구단들의 미니캠프에 참가하는 등 미국 무대 복귀를 준비했다. 지난 9월엔 포틀랜드 트레일블레이저스와 익지빗 10 계약을 체결했다. 현재는 포틀랜드 산하 G리그 구단인 립시티에서 다시 기회를 노리고 있다. 다음 목표는 NBA와 G리그를 오갈 수 있는 투웨이 계약이다. 이현중의 도전은 현재진행형이다.

립시티는 오는 21일 산타크루즈 워리어스와 홈경기를 치른다. 골든스테이트 워리어스 산하 팀인 산타크루즈는 이현중의 친정팀이다. 2023년 이 유니폼을 입고 코트를 누빈 바 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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