채비, 3분기 매출 28.8% 증가... 수익성도 개선

채비 로고. 채비 제공

국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 1위 기업 채비가 올해 3분기 연결 기준 매출은 225억원을 올렸다고 16일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 마이너스를 기록했지만 적자폭은 지난해보다 줄었다.

3분기 매출은 전년 동기(174억원)보다 28.8% 증가했다. 1~3분기 누적 매출 역시 전년 동기 대비 29.5% 늘어 721억원을 기록했다.

부문별로 살펴보면 충전기 제조 부문은 67억원의 매출을 올리며 견조한 흐름을 유지했다. 이에 따라 충전기 제조 부문의 1~3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 51.7% 늘어난 279억원으로 집계됐다.

충전 서비스(CPO) 부문은 전년 동기 대비 17.4% 상승한 158억원을 올렸다. 분기별 성장세는 더욱 뚜렷하다. 2026년 1분기 139억원에서 2분기 146억원으로 4.7% 증가한 데 이어, 3분기에는 직전 분기보다 8.4% 확대되며 분기 최대치를 경신했다. 1~3분기 누적 매출도 지난해 동기 대비 18.5% 성장한 442억원에 달한다.

충전 서비스 부문의 수익성 지표인 EBITDA율도 1~3분기 누적 기준 -3.1%로, 전년 동기(-10.4%) 대비 7.3%p 개선되며 손익분기점에 근접했다. 충전 서비스 매출은 충전 수요 확대에 따라 지속적으로 증가하는 특성이 있는 만큼, 매출 성장세를 바탕으로 사업 규모를 넓히고 운영 효율화를 추진해 향후 영업 실적도 꾸준히 개선될 것으로 기대된다고 회사 측은 설명했다.

채비의 3분기 영업손실은 약 88억원이다. 지난해 동분기(영업손실 94억원)와 비교해 적자폭이 약 6억원 줄었다.

최영훈 채비 대표는 “충전 서비스 부문 매출이 분기 최대치를 경신하고 EBITDA율도 개선되는 등 주력 사업의 펀더멘털이 강화되고 있다”라며 “전기차 보급 확대와 정책 지원이라는 구조적 성장 흐름에 맞춰 고속도로 휴게소 등 수익성이 높은 핵심 입지를 중심으로 충전망을 확충하고, 고정비 관리와 운영 효율화를 통한 수익성 개선에 집중할 것”이라고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]