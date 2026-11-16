댕댕이 건강 챙기는 양갱… 우리와, ‘ANF 영양갱’ 4종 출시

‘ANF 독 영양갱’ 믹스 제품. 우리와 제공

펫푸드 기업 우리와의 ANF가 반려견을 위한 건강 간식 ‘ANF 독 영양갱(ANF Dog Nutra Yangaeng)’ 4종을 출시했다고 16일 밝혔다. 1955년 출범한 ANF의 71년 영양 설계 노하우를 간식으로 확장한 제품이라고 덧붙였다.

양갱이 떠오르는 젤리스틱 타입의 이번 신제품은 닭가슴살을 베이스로 영양 성분을 더했다. 관절 건강을 위한 ‘JC’에는 글루코사민과 피시콜라겐, 피부·피모 건강을 돕는 ‘SC’에는 정제어유분말, 장 건강을 챙기는 ‘GC’에는 프락토올리고당, 두뇌 케어를 위한 ‘BC’에는 연어오일과 L-테아닌이 각각 함유됐다.

아울러 8g 스틱 개별 포장이라 휴대와 보관이 간편하다. 하루 한 포씩 일상 간식으로 급여하거나 사료 토핑으로 쓰거나 물에 섞어 먹이면 된다.

우리와 관계자는 “간편하게 급여할 수 있고, 기호성도 좋아 반려견이 맛있게 즐길 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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