"몰카 좀 쓰지마"…최산, 수능 앞두고 AI부정행위에 '분통'

에이티즈 최산. 사진=뉴시스

그룹 에이티즈 멤버 최산이 최근 사회적으로 큰 파장을 일으킨 AI(인공지능) 부정행위를 비판하면서 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 수험생들을 응원했다.

산은 16일 팬 소통 플랫폼을 통해 "잘 할 수 있을 거다. 너무 노력했는데"라며 수험생 팬들에게 응원의 메시지를 전했다.

그는 "지금 우리 고3들 엄청 걱정 많이 하고 있을텐데, 수험생분들 다 걱정이 많을텐데 어른들이 얼른 방법을 찾아주길 바란다"며 "너무 어려운 상황이지만 제일 고생한 사람들은 수험생들이지 않나"라고 말했다.

특히 산은 "몰카 좀 쓰지 말자. 왜 쓰냐. 좋은 곳에만 좀 쓰자. 제발. 애들 힘들게"라고 지적하면서 "대책을 강구하는 건 이제 어른들의 몫이다. 수험생분들은 너무 힘들겠지만 다들 잘 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라, 생성형 AI를 이용해 시험 중 부정행위를 저질렀다고 시인하면서 수능을 앞두고 교육당국에 대책 마련을 촉구하는 목소리가 높아지고 있다. 수험생들의 불안감이 커진 가운데 산이 직접 위로와 격려의 메시지를 전해 눈길을 끌었다.

산이 속한 에이티즈는 지난 13일 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'를 발매하고 컴백했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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