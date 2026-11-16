[SW인터뷰] 만 21세가 이런 생각을…‘전역’ 전미르 “아침마다 감사한 마음”

사진=이혜진 기자

“마인드를 바꾸니, 재밌는 게 더 많더라고요.”

‘이도류’ 전미르(롯데)를 어떻게 활용할 것인가. 새롭게 롯데 지휘봉을 든 이동욱 감독은 고민하고 또 고민했다. 어떤 마음인지 알기에 선수의 바람을 최대한 살려주고 싶었다. 문제는 마땅한 방법이 없다는 것이었다. 이 감독은 반대로 전미르에게 물었다. “만약 네가 감독이라면, 어떻게 하겠는가.” 전미르는 선뜻 대답하지 못했다. 투수로 뛰면서, 그것도 선발이 아닌, 불펜으로, 타격까지 한다는 게 얼마나 어려운 일인지 잘 알고 있었기 때문이다. 그렇게 결론이 났다. 중간투수로 준비한다.

선수를 어떻게 활용할지는 전적으로 감독 권한이다. 수장이 따로 불러 진솔하게 이야기할 수 있는 시간을 마련했다는 것 자체가 선수 입장에선 크게 와 닿았을 터. 그만큼 배려하고 존중한다는 의미이기도 했다. 전미르는 “감동이었다. 감독님께서 이렇게까지 생각해주시는구나 싶어 감사했다”고 말했다. 결정에 대해서 더 잘 수긍할 수 있었던 것은 두말할 필요가 없다. 전미르는 “감독님이 하시는 말씀들에 납득이 갔다. 나 역시 아무리 생각해봐도 방법이 떠오르지 않더라”고 끄덕였다.

사진=롯데자이언츠 제공

전미르는 2024 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)로 롯데 유니폼을 입었다. 고교(경북고)시절, 투타 모두서 뛰어난 재능을 선보였다. 전타니(전미르+오타니 쇼헤이)라 불린 배경이다. 프로 입단 후 투수 쪽에 전념했지만, 타자에 대한 미련을 완전히 지운 건 아니었다. 상무(국군체육부대)서 잠시나마 투타 겸업을 맛봤다. 지난해 팔꿈치 수술을 받은 게 하나의 계기가 됐다. 공을 던지기 힘든 상황서 배트를 든 것. 전미르는 “근육 강화 측면에서 재활에도 도움이 된 것 같다”고 말했다.

흔히 군대를 다녀오면 몸도 마음도 성숙해진다고 한다. 전미르도 예외는 아니다. 스스로 꼽는 가장 큰 변화는 ‘삶을 대하는 태도’다. 전미르는 “다들 아침에 일어나기 싫지 않나. 나 역시 그랬다”고 운을 뗀 뒤 “이제는 다르다. 아침을 맞이할 때마다 감사함을 느낀다. 오늘은 또 어떤 일이 일어날지, 무엇을 배울 수 있을지 궁금하다”고 전했다. 특별한 전환점이 있었던 건 아니다. 전미르는 “마인드를 살짝 바꾸니 재밌는 것들이 더 많더라. 긍정적인 방향으로 가려 한다”고 덧붙였다.

사진=롯데자이언츠 제공

몸 관리에 대해서도 좀 더 연구하게 됐다. 전미르는 데뷔 시즌이었던 2024시즌 36경기(33⅔이닝)에 나섰다. 부상으로 완주하지 못했다. 6월 이후 1군서 자취를 감췄다. 전미르는 “투수라면 팀이 필요로 하는 순간에 마운드에 오를 준비가 돼 있어야 한다”면서 “그땐 뭣도 몰랐던 것 같다. 무조건 뭐든 많이 하는 것만이 좋은 거라 여겼다. 주변에 조언도 많이 구하고 했어야 했다. 피칭 뒤에 보강 훈련이 얼마나 중요한 지 깨달았다. 운동도, 휴식도 열심히 하려 한다”고 눈빛을 번뜩였다.

다시, 새로운 출발선에 서 있다. 전미르는 지난 11일 전역했다. 12일 곧바로 일본행 비행기를 탔다. 미야자키서 진행 중인 마무리 캠프에 참여하기 위해서다. 이 감독은 “코칭스태프에서 ‘전미르 한 번 봐야하지 않겠느냐’고 추천하더라. 실제로 보니 확실히 좋더라”고 밝혔다. 대만과의 교류전까지 소화하고 온 만큼 감각적인 측면은 문제없다. 가볍게 던져도 최고 147㎞까지 찍혔다. 전미르는 “팀에 보탬이 되는 선수가 돼야 한다. 10월 말까지 오래오래 야구를 해보고 싶다”고 웃었다.

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]