독점의 꿈은 왜 무너졌나… JTBC, 결국 올림픽 중계권 포기

사진=JTBC 제공

올림픽 독점 중계권을 확보했던 JTBC가 결국 포기를 선언했다.

종합편성채널 JTBC는 16일 국제올림픽위원회(IOC)와 맺은 올림픽 중계권 계약을 해지했다고 밝혔다. 기업회생 절차로 중계 사업을 지속하기 어려워졌다는 설명이다. 이에 따라 2028년 로스앤젤레스(LA) 하계올림픽부터는 새로운 방송사나 컨소시엄이 중계권을 확보해야 한다.

JTBC는 2019년 6월 2026∼2032년 동·하계 올림픽의 국내 독점 중계권을 따냈다. 대형 스포츠 이벤트를 앞세워 방송시장 주도권을 쥐겠다는 승부수였다. 그러나 중계권을 다른 방송사에 재판매해 비용을 나누려던 계획부터 어긋났다. 지상파 3사와 가격·조건을 둘러싸고 치열한 협상을 펼쳤으나, 합의점을 찾지 못했다.

결국 지난 2월 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽은 JTBC가 단독 중계했다. 62년 만에 지상파 중계가 사라지면서 국민적 관심 행사에 대한 ‘보편적 시청권’ 논란까지 불거졌다. 6월 북중미 월드컵은 KBS와 공동 중계했지만 MBC·SBS와의 협상은 끝내 결렬됐다.

광고시장 침체와 제작비 상승, 그룹 차원의 자금난이 겹쳤다. JTBC는 지난 6월 206억원 규모의 차입금을 제때 갚지 못했고, 8월 법원의 회생절차 개시 결정까지 받았다. 당시 법원도 올림픽 중계권료에 따른 대규모 지출을 재정 악화 요인 중 하나로 꼽았다.

결국 JTBC는 올림픽 사업에서 손을 떼고 경영 정상화에 집중하기로 했다. 계약 해지에 따른 영업외손실은 3분기 공시에 반영한다. 최종 비용은 향후 인가되는 회생계획에 따라 결정될 예정이다. JTBC 측은 “지난 8월 17억원의 영업이익을 냈고, 9월에도 약 30억원의 흑자를 예상하고 있다”는 설명이다.

중계권의 새 주인을 찾아야 한다. IOC가 누구와 어떤 조건으로 계약할지, 국민의 시청권을 어떻게 보장할지가 남은 과제다. JTBC의 올림픽 독점 중계는 한 대회 만에 끝났지만, 스포츠 중계권을 둘러싼 숙제는 여전히 남아 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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