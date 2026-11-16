카타르전, 승리보다 중요한 경기력… 이강인 활용법부터 새 얼굴 발굴까지

사진=대한축구협회 제공

한국 축구대표팀이 자존심을 회복할 수 있을까.

올해 마지막 A매치가 열린다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 17일 오후 11시 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 11월 A매치 원정 2연전의 마지막 경기를 치른다.

분위기 반전이 절실하다. 대표팀은 지난 14일 사우디아라비아에 2-3으로 패했다. 사우디전에서 3골을 내준 건 42년 만이었다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위인 카타르 역시 한국(32위)보다 28계단 낮다. 역대 전적에서도 한국이 6승2무3패로 우위를 점하고 있다.

이번 중동 원정 2연전은 당초 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵을 대비하기 위해 추진됐다. 하지만 대회가 1년 가까이 연기되면서 계획에도 변화가 불가피해졌다. 장기적인 안목으로 경기에 포커스를 맞춰야 한다. 경기력과 경쟁력을 회복하는 것이 우선 과제다.

이강인(아틀레티코 마드리드)의 활용법을 찾아야 한다. 이강인은 정교한 왼발 킥과 창의적인 패스, 좁은 공간에서의 탈압박 능력을 갖춘 대표팀의 핵심 자원이다. 하지만 최근 대표팀에서는 영향력을 발휘하지 못하고 있다. 올해 나선 A매치 10경기에서 공격포인트는 도움 2개가 전부다. 사우디전에서도 측면과 중앙을 오가며 공격에 가담했지만 정교한 패스는 나오지 않았다.

기량을 최대한 끌어내기 위해서는 명확한 포지션과 룰을 부여할 필요가 있다. 특히 소속팀에서 투톱으로 뛰는 만큼 대표팀에서도 측면 미드필더만이 아닌 최전방의 손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시) 등과 호흡을 맞추는 선택지도 고려해야 한다. 정우원 쿠팡플레이 해설위원은 “이강인이 소속팀에서 뛰는 것처럼 대표팀에서도 투톱으로 활용하는 것도 방법”이라며 "손흥민이나 오현규와 호흡을 맞추는 방안도 생각해 볼 수 있다”고 했다.

새 얼굴 기용도 빼놓을 수 없다. 모레노 감독은 계속해서 손흥민, 오현규, 김민재(바이에른 뮌헨) 등 기존 주축 선수들을 중심으로 선발 명단을 꾸리고 있다. 다만 이럴 경우 선수층을 넓히기가 어렵다. 장기적인 경쟁력과 세대교체를 위해서는 새 자원들에게 적극적인 기회를 줘야 한다.

발탁에만 그쳐서는 안 된다. 실제 경기에서 어떤 역할을 수행할 수 있는지 확인하고 기존 선수들과 얼마나 잘 호흡하는지 살펴야 한다. 모레노 감독은 이번 대표팀 명단에 신민하(강원FC)와 손정범(FC서울) 등 젊은 선수를 포함했다. 향후 전력에 보탬이 될 자원인지 확인하겠다는 의도다. 하지만 이들은 사우디전에서는 결장했다. 또 다른 젊은 자원인 엄지성(스완지시티)은 교체로 나서 9분 출전에 그쳤다.

새 얼굴 기용은 주축 선수들에게 경쟁심을 불어넣고 포지션별로 대안을 확보하는 과정이다. 대표팀의 경쟁력 역시 탄탄해질 수 있다. 올해 마지막 A매치에서 대표팀이 달라진 모습을 보여줄 수 있을지 이목이 집중된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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