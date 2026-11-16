‘명예영국인’ 백진경, 임신 34주 고위험 산모 분류…“제왕절개 안 하는 영국서도 권유”

백진경이 고위험 산모로 분류됐다. 출처=유튜브 채널 ‘명예영국인’ 영상 캡처

모델 겸 유튜버 백진경(활동명 ‘명예영국인’)이 임신 34주 차에 고위험 산모로 분류돼 제왕절개 수술을 앞두고 있다고 밝혔다.

백진경은 지난 15일 자신의 유튜브 채널 ‘명예영국인’에 게재한 출산 전 마지막 브이로그 영상을 통해 이 같은 근황을 전했다.

영상에서 백진경은 부쩍 무거워진 몸 상태로 인한 고충을 털어놨다. 그는 “평소 활동적인 편이었는데 최근에는 요리하다가도 쉬는 과정을 반복할 만큼 체력적으로 힘이 든다”며 “배도 많이 튼 상태”라고 말했다.

출산 계획에 대해서는 양수량 부족으로 인해 제왕절개를 권유받았다고 설명했다. 현재 임신 34주 2일 차에 접어든 백진경은 “검사 결과 양수 수치가 정상 기준(5㎝)에 못 미치는 4.9㎝가 나왔고, 재검사에서도 6.7㎝로 측정됐다”며 “전반적으로 양수가 적은 편이라 고위험 산모로 분류돼 의료진으로부터 제왕절개를 추천받았다”고 밝혔다.

이어 “영국 현지 의료 시스템상 특이 케이스나 자연분만이 불가능한 상황이 아니면 제왕절개를 잘 권하지 않는 편”이라며 자신의 상태가 각별한 주의가 필요한 상황임을 덧붙였다. 이에 따라 그는 임신 37주 차 무렵 출산할 전망이다.

한편, 백진경은 2023년 영국인 배우 로한 네드와 결혼했으며, 현지 출산 준비를 위해 지난 9월 영국으로 출국해 머물고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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