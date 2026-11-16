강속구에 고전하던 한국, 이젠 일본의 장타력에도 밀린다…13연패 민낯

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11년 전엔 오타니 쇼헤이의 시속 160㎞ 강속구에도 일본을 꺾은 한국 야구다. 강산이 변하는 동안 공든 탑이 무너졌다. 한일 야구의 격차는 더 벌어지고 있다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 16일 귀국한다. 하루 전 일본 도쿄돔서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에서 일본에 1-5로 졌다. 2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회에 이어 세 차례 모두 일본에 막혀 준우승한 것. 한일전 마지막 승리는 2015년 프리미어12 준결승(4-3)까지 거슬러 올라간다. 이후 프로 선수들이 출전한 국제대회에서 13연패다. 지난해 평가전 무승부를 포함하면 14경기째 승리가 없다.

사령탑은 일본 매체를 통해 “경기 결과를 떠나 젊은 선수들에게 자양분이 될 것”이라고 의미를 찾았다. 그러나 1승3패의 성적표를 값진 경험으로만 받아들이기엔 아쉬움이 크다는 목소리가 빗발치고 있다.

장타력을 겸비하게 된 일본의 벽을 확인했다. 특히 리드오프 마사키 도모야는 올해 정규리그서 28홈런을 치고 일본시리즈 최우수선수(MVP)에 올랐던 선수다. 이번 대회에서도 홈런 5개를 터뜨렸다. 2번타자 무네야마 루이 역시 4홈런을 몰아쳤다.

송재우 티빙 해설위원은 “과거 일본의 테이블세터는 빠른 발과 정교한 타격을 앞세웠는데, 달라지고 있다”며 “스몰볼 위주라는 인식은 옛말이다. 미국 메이저리그식 빅볼을 접목하며 무게감을 키운 결과”라고 짚었다.

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한국 마운드는 속수무책이었다. 이번 대회서 허용한 홈런 11개 중 6개가 일본전에서 나왔을 정도다. 150㎞ 이상을 던지는 젊은 투수는 늘었지만 빠른 공만으론 역부족이었다. 송 위원은 “변화구의 완성도가 떨어지다 보니 한가운데로 몰리는 코스가 적지 않았다. 그러니 자신감도 떨어지고, 상대 타자들은 그걸 알고 빠른 공만 기다렸다”고 분석했다.

얇은 투수층은 더그아웃의 선택지마저 좁혔다. 첫 경기 호주전 패배로 젊은 선수들을 고루 기용하려던 구상부터 흔들렸다. 송 위원은 “벤치에 일종의 패닉이 왔던 것 같다”며 최준용과 박정민 등 일부 투수에 대한 의존이 커졌다고 짚었다.

선발투수를 한 이닝이라도 더 끌고 가려는 기용으로 이어졌다. 대만전에선 이로운의 6이닝 3실점 역투는 통했지만 결승은 달랐다. 이틀 쉬고 등판한 김건우는 5회 91구째 치명적인 3점포를 허용했다. 이를 ‘모험에 가까운 무리수’라고 콕 짚은 송 위원은 “결과론적인 측면도 있지만 불펜에 대한 믿음이 그만큼 없었다고 봐야 한다”고 설명했다.

다음 시험대는 더 무겁다. 내년 프리미어12에는 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 직행권이 걸려 있다. 아시아에 주어진 몫은 단 한 장. 일본과 대만보다 높은 순위에 올라야 한다. 기회를 놓치면 아시아선수권을 거쳐 최종예선에서 마지막 티켓을 노려야 한다. 지금의 격차를 고려하면 어느 쪽도 쉽지 않다. 더 두려운 건 한국이 해법을 찾는 동안에도 일본의 진화는 멈추지 않는다는 사실이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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