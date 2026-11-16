'불량연애2' 女출연자, 일본서 체포…무허가 유흥업소 운영 혐의

오구리 아스카. 출처=오구리 아스카 SNS

넷플릭스 연애 리얼리티 예능 '불량연애 시즌2'에 출연했던 일본의 인플루언서 오구리 아스카가 무허가 유흥업소 운영 혐의로 일본 경찰에 체포됐다.

16일 교도통신 등 일본 언론에 따르면 아이치현 경찰은 전날 나고야시 번화가에서 무허가로 접대 영업을 한 혐의(풍속법 위반)로 오구리 아스카 등 3명을 체포했다.

경찰에 따르면 오구리 아스카는 종업원이 접대행위를 하는 유흥업소인 '캬바쿠라'를 허가 없이 운영한 혐의를 받고 있다.

일본 풍속법은 접대행위를 하는 유흥업소를 운영하는 경우 허가를 취득하도록 하고 있다. 이 경우 오전 1시까지 영업이 허용된다.

하지만 오구리 아스카는 이같은 허가를 받지 않은 채 해당 업소를 운영한 것으로 파악됐다. 경찰은 그가 오전 1시 이후 영업을 금지하는 규제를 피하기 위해 허가를 받지 않은 것으로 보고 있다.

오구리 아스카는 '불량연애 시즌2'에 '앗슨'이라는 이름으로 출연했다. 팔로워 약 80만 명을 보유한 인플루언서이기도 하다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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