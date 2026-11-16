쥬얼리 출신 이지현, ‘선명 복근’ 공개…“육아 병행 위해 집 5분 거리 미용실 이직”

이지현이 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 방송인 겸 헤어디자이너 이지현이 운동으로 다져진 탄탄한 복근과 함께 새로운 출발 소식을 전했다.

이지현은 지난 15일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “잠시 쉬는 동안 여기저기 안 아픈 곳이 없어 열심히 운동했다”며 “허리 통증 때문에 코어 운동에 집중했더니 복근이 생겼다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이지현은 운동복 차림으로 군살 없는 몸매와 선명한 복근을 드러내 눈길을 끌었다. 평소 10㎞ 러닝을 거뜬히 소화하던 그는 최근 컨디션 난조로 7~8㎞가량을 뛰며 체력을 다져온 것으로 전해졌다.

이와 함께 이지현은 직장 이동 소식도 알렸다. 최근까지 경기 과천의 한 미용실에서 디자이너 겸 마케팅 원장으로 근무해 온 그는 육아와 일의 병행을 위해 자택에서 도보 5분 거리의 미용실로 거취를 옮겼다.

이지현은 “내일부터 다시 첫 출근 준비 완료”라며 “서울과 경기는 물론 대전, 대구, 부산 등 멀리서도 예약해 주신 분들께 감사드린다. 귀한 발걸음이 헛되지 않도록 최선을 다해 시술하고 힘찬 에너지로 힐링을 드리겠다”고 각오를 밝혔다.

한편, 두 차례 이혼의 아픔을 겪은 이지현은 현재 홀로 1남 1녀를 양육하며 방송과 미용 업계에서 활발한 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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