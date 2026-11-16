리브위드, ‘2026 MBN 서울마라톤’서 허닭 부스 운영…러너 대상 브랜드 경험 확대

사진=리브위드

ESG 기반 행사 기획·운영 전문기업 리브위드(LIVEWITH)가 지난 15일 서울 잠실종합운동장에서 열린 ‘2026 MBN 서울마라톤’에 참여해 허닭 브랜드 부스를 운영했다고 16일 밝혔다.

참가자들을 대상으로 제품 증정과 브랜드 체험 프로그램을 진행하며 건강한 운동과 영양 관리에 대한 메시지를 전달했다.

MBN과 매일경제가 주최한 이번 대회는 하프 코스와 10km 코스 등 총 3만 명 규모로 진행됐다. 리브위드는 대회 출발 및 도착 지점인 잠실종합운동장 내에서 허닭을 비롯해 대웅제약, 사단법인 씨드숲과 협력 부스를 운영했다.

허닭 부스에서는 마라톤 참가자들에게 제품을 제공하고 브랜드를 직접 경험할 수 있는 기회를 마련했다. 러닝과 식단, 영양 관리에 관심이 높은 참가자들이 자연스럽게 브랜드와 접점을 가질 수 있도록 현장 프로그램을 구성했다.

대웅제약 부스에서는 우루샷, 임팩타임, 이지엔6 온열패치, 시린이케어 칫솔 등을 증정했다. 참가자들이 일상적인 건강 관리와 관련된 제품을 현장에서 접할 수 있도록 운영했다.

사단법인 씨드숲과 함께한 협력 부스에서는 MBN이 기부한 물품을 행사 참가자들에게 배포했다. 기업과 비영리단체가 함께 참여하는 방식으로 스포츠 행사 현장에서 사회적 가치에 대한 관심을 높였다.

이번 행사는 마라톤 참가자와 브랜드가 현장에서 직접 만나는 접점을 만들면서 동시에 ESG 활동까지 연결한 사례다. 리브위드는 각 협력사의 성격에 맞춰 프로그램을 구성해 하나의 행사 안에서도 서로 다른 메시지를 전달하도록 운영했다.

장준영 리브위드 대표는 “많은 참가자가 함께하는 마라톤 현장에서 건강한 라이프스타일과 ESG 가치를 전달할 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 다양한 브랜드 및 기관과 협력해 일상 속 건강과 사회적 가치를 연결하는 프로젝트를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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