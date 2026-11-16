프롬유, 글로벌 크리에이터 다샤 타란 영입…2300만 SNS 팔로워 기반 브랜드 협업 확대

사진=프롬유

크리에이터 매니지먼트 전문기업 프롬유(대표 장은영)가 전 세계 소셜미디어(SNS)에서 2300만 명 이상의 팔로워를 보유한 글로벌 크리에이터 겸 모델 다샤 타란(Dasha Taran)을 영입했다고 16일 밝혔다.

프롬유는 이번 영입을 계기로 뷰티·패션 분야의 국내외 브랜드 협업을 확대하고 글로벌 크리에이터 매니지먼트 사업을 강화할 계획이다.

다샤 타란은 한국을 기반으로 메이크업과 패션, 일상 콘텐츠를 제작하며 해외 팬들과 소통해 온 크리에이터다. 인스타그램과 틱톡, 유튜브 등 다양한 플랫폼에서 활동하며 글로벌 팬층을 확보했으며, 세계 미녀 순위 2위에 선정된 이력으로도 알려져 있다.

크리에이터 분석 플랫폼 크리에이터DB가 2026년 11월 집계한 자료에 따르면 다샤 타란의 인스타그램 대표 계정은 600만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있다. 틱톡 팔로워는 1400만 명, 유튜브 구독자는 약 223만 명이며, 샤오홍슈 등 중국 플랫폼에서도 약 100만 명의 팔로워를 확보하고 있다. 각 플랫폼의 팔로워와 구독자를 합산하면 2300만 명을 웃도는 규모라는 것이 업체 측 설명이다.

다샤 타란은 인스타그램에서 메이크업과 스타일링을 중심으로 사진 및 숏폼 콘텐츠를 선보이고 있으며, 유튜브에서는 메이크업 과정과 한국 생활을 담은 영상을 공개하고 있다.

국내 뷰티·패션 업계와의 협업 경험도 갖추고 있다. 2025년에는 신미글로벌의 메이크업 브랜드 '리즈다(LIZDA)' 앰배서더로 발탁됐으며 2026년 9월 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S 서울패션위크 '얼킨(ul:kin)' 컬렉션에 참석했다. 서울경제진흥원(SBA)이 발표한 '2024 서울콘' 글로벌 인플루언서 라인업에도 포함된 바 있다.

프롬유는 크리에이터의 콘텐츠 특성과 팬층을 분석해 브랜드 협업을 연결하는 매니지먼트 기업이다. 뷰티와 패션 분야를 중심으로 콘텐츠 제작 및 브랜드 캠페인 기획 등을 지원하고 있다.

프롬유는 다샤 타란의 글로벌 팬층과 국내 뷰티·패션 업계 활동 경험을 바탕으로 국내외 브랜드와의 협업 프로젝트를 추진할 방침이다. 아울러 글로벌 크리에이터 영입을 통해 사업 영역을 확대할 계획이다.

장은영 프롬유 대표는 "다샤 타란은 한국에서 만난 뷰티와 패션을 자신만의 감각으로 풀어내며 전 세계 팬들과 꾸준히 소통해 온 크리에이터"라며 "다샤의 관심사와 결이 맞는 브랜드를 발굴하고, 협업 제품을 고르는 단계부터 콘텐츠를 만드는 과정까지 함께하는 프로젝트를 선보이겠다"고 밝혔다.

다샤 타란은 "한국에서 지내며 직접 써 보고 반한 메이크업 제품과 마음에 든 스타일을 영상으로 소개해 왔다. 다른 나라 팬들이 댓글로 자기가 즐겨 쓰는 제품이나 좋아하는 스타일을 알려 줄 때가 특히 즐거웠다"며 "프롬유와 함께 한국 뷰티·패션 브랜드를 더 가까이에서 만나고, 제가 직접 보고 경험한 이야기를 전 세계 팬들과 나누고 싶다"고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]