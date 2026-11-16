얼라이언스 주짓수팀, 창원 오픈 대회 종합우승…창원주짓수아카데미 김동우 감독 ‘베스트 프로페서상’

사진=얼라이언스주짓수코리아

얼라이언스 주짓수팀이 지난 11월 7일 창원컨벤션센터 제3전시장에서 열린 '2026 창원 OPEN 스트릿 주짓수 챔피언십'에서 종합우승을 차지했다고 16일 밝혔다.

약 600명의 선수가 참가한 이번 대회에서 얼라이언스 주짓수팀은 도복을 착용하는 기(GI) 부문과 도복을 착용하지 않는 노기(NO-GI) 부문에서 고른 성적을 거두며 종합우승에 올랐다.

팀을 이끈 김동우 감독은 이번 대회에서 지도자 한 명에게만 수여되는 '2026 베스트 프로페서상(Best Professor Award)'을 수상했다.

얼라이언스 주짓수팀은 전문 선수 육성을 위한 훈련 조직인 'ALLIANCE INSTITUTE KOREA(얼라이언스 인스티튜트 코리아)'를 운영하고 있다.

매주 토요일 얼라이언스 주짓수 한국팀 본관인 창원주짓수아카데미에서는 전국 각지의 얼라이언스 소속 선수들이 모여 정기훈련을 진행한다. 지역과 소속 도장을 넘어 선수들이 함께 훈련하며 경기력을 높이고 유망 선수들의 성장을 돕는 것이 목적이다.

얼라이언스 인스티튜트 코리아는 앞으로 우수 선수들의 국내외 대회 출전과 해외 원정 지원을 단계적으로 확대할 계획이다. 선수들의 경기력뿐 아니라 훈련에 임하는 성실함과 태도도 중요하게 평가한다는 방침이다.

김동우 감독은 현재 경상남도 주짓수 성인대표팀 감독을 맡고 있으며 고향인 창원에서 창원주짓수아카데미를 운영하고 있다. 생활체육 활성화와 전문 선수 육성을 병행하며 지역 주짓수 발전에도 힘쓰고 있다.

얼라이언스 주짓수는 1993년 창립된 세계적인 명문 주짓수팀으로 국제브라질리언주짓수연맹(IBJJF) 세계선수권대회에서 16번이나 팀 우승을 차지했다. 또한 세계에서 가장 많은 블랙벨트 주짓수 세계 챔피언을 배출한 팀으로 알려져 있으며, 오랜 시간 세계 정상급 선수 육성 능력과 지도력을 입증해 왔다.

김동우 감독은 2025년 12월 얼라이언스 주짓수 공동 창립자인 알렉산드레 파이바(Alexandre Paiva)로부터 블랙벨트 2단을 직접 수여받았다. 마스터 파이바의 설명에 따르면 김동우 감독은 아시아에서 그에게 직접 블랙벨트 2단을 수여받은 유일한 지도자다.

김동우 감독은 지도자 양성에도 힘써 왔다. 직접 지도한 제자들이 현재 전국 각지에서 주짓수 지도자로 활동하며 공통된 지도 철학과 교육 방향을 이어가고 있다.

전국 얼라이언스 소속 도장과 지도자 현황은 얼라이언스 주짓수 코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김동우 감독은 "얼라이언스 주짓수팀에는 전문 선수뿐 아니라 가정과 직장, 학업을 병행하는 생활체육 선수들도 함께하고 있다"며 "바쁜 일상 속에서도 시간을 내어 꾸준히 훈련하고 대회에 도전하는 선수들이 자랑스럽다. 승패를 떠나 도전하는 과정에서의 노력과 성장이 무엇보다 중요하다고 생각한다"고 말했다.

이어 "이번 얼라이언스 주짓수팀의 종합우승과 베스트 프로페서상은 선수들과 팀원들이 함께 만들어 낸 결과"라며 "앞으로도 실력뿐 아니라 올바른 태도와 성실함을 갖춘 선수들이 더 큰 무대에 도전할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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