청순한데 고혹적이기까지…이세영, 쇄골 드러낸 스퀘어넥 드레스 ‘감탄’

이세영이 우아한 드레스 자태를 선보였다. 출처=이세영 SNS

배우 이세영이 눈부신 드레스 자태로 시선을 사로잡았다.

이세영은 16일 자신의 SNS에 “MMA”라는 짧은 글과 함께 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA)’ 현장에서 촬영한 여러 장의 비하인드 사진을 게재했다.

이세영이 우아한 드레스 자태를 선보였다. 출처=이세영 SNS

이세영이 우아한 드레스 자태를 선보였다. 출처=이세영 SNS

공개된 사진 속 이세영은 누드 톤 시스루 튤 소재에 화이트 입체 플라워 아플리케와 비즈 자수가 수놓아진 스퀘어넥 드레스를 완벽하게 소화했다. 어깨끈까지 이어진 꽃잎 디테일이 로맨틱한 무드를 배가시켰으며, 여기에 부채꼴 모양의 골드 목걸이와 드롭 귀걸이, 심플한 반지를 매치해 과하지 않으면서도 고급스러운 스타일링을 완성했다. 반묶음 웨이브 헤어와 투명한 메이크업 역시 이세영 특유의 청초한 분위기를 한층 돋보이게 했다.

이세영이 우아한 드레스 자태를 선보였다. 출처=이세영 SNS

한편, 이세영은 최근 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 라스타 역을 맡아 밀도 높은 연기로 극의 서사를 이끌며 글로벌 시청자들의 호평을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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