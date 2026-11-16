댕댕이와 멀티플렉스 극장서 최신영화 볼까

지난 4월 시네멍 프로그램에 참여한 반려가족들이 멀티플렉스 영화관에서 영화를 보고 있다. 비바인사이트 제공

반려견과 대형 멀티플렉스 극장에서 영화를 감상할 수 있는 프로그램이 있어 눈길을 끈다. 비바인사이트의 반려동물 동반 문화생활 플랫폼 ‘멍콕’에서 운영 중인 ‘시네멍’이다.

시네멍은 지난해 9월 부산 태종대 자동차극장에서 첫 선을 보인 뒤 올해 전국의 주요 극장으로 점차 상영관을 늘렸다. 지난 4월 인천 CGV 주안과 부산 메가박스 서면대한에서 정기 상영을 시작했고, 7월 CGV·메가박스·롯데시네마·씨네큐, 독립영화관 제천시네마와 차례로 손잡았다.

멍콕 측은 “시네멍은 반려견과 보호자가 나란히 리클라이너 좌석에 앉아 영화를 관람하는 프라이빗 상영회”라고 설명했다. 반려가족만 입장하기 때문에 상대적으로 주변의 눈치를 볼 걱정이 적다. 또한 반려견이 놀라지 않도록 조도와 음향을 조정해 운영한다.

지난 4월 시네멍 프로그램에 참여한 반려가족들이 멀티플렉스 영화관에서 영화를 보고 있다. 비바인사이트 제공

현재 시네멍 운영 지점은 부산 2개관(메가박스 서면대한, 서부산영상미디어센터 모두극장), 인천 3개관(CGV 주안, 메가박스 인천논현·영종하늘도시), 경기 5개관(메가박스 파주금촌·시흥정왕·수원, 롯데시네마 파주아울렛, 씨네큐 남양주다산), 충북 1개관(제천시네마)이다.

다만 시네멍은 상시 운영은 아니고 매달 극장을 돌아가면서 회차마다 새로운 상영작으로 진행된다. 지난 8월 CGV 주안서 진행된 시네멍에 참여해 당시 신작 스파이더맨을 반려견 반짝이와 함께 감상한 보호자는 “사실 강아지를 키운 이후로는 극장에 같이 갈 수가 없기 때문에 영화 관람을 포기한 적이 많았다”며 “극장의 편안한 좌석에서 커다란 스크린과 풍부한 사운드를 반짝이와 함께 느끼며 소중한 추억을 쌓았다”고 엄지를 세웠다.

이어 “영화 상영 중 관객의 강아지가 짖거나 돌발행동을 하는 일이 가끔 있었지만 같은 반려인이기에 충분히 이해하는 분위기였다”며 “영화 상영 전에 기다릴 수 있는 전용대기존이 있는 것도 좋았다”고 덧붙였다.

지난 8월 CGV 주안에서 열린 시네멍을 통해 당시 신작 스파이더맨을 감상한 반려견 반짝이. 반짝이 보호자 제공

이달에는 부산(11월 21일)과 인천(11월 21일·28일)에서 각각 영화 ‘폭설’과 ‘슬픈 열대’를 반려가족끼리 감상할 수 있다. 앞서 지난달에는 부산에서 ‘룩백’, 8월에는 인천, 파주, 시흥, 수원, 남양주, 제천에서 ‘오디세이’가 상영됐다.

한승민 비바인사이트 대표는 “시네멍은 반려견과 함께 영화를 볼 수 있는 온전한 공간이 없다는 아쉬움에서 시작한 프로그램”이라며 “상영관이 늘어나고 있는 것은 곧 반려가족의 문화 생활에 대한 수요를 의미한다고 생각한다”고 말했다.

지난 4월 시네멍 프로그램이 열린 멀티플렉스 영화관. 비바인사이트 제공

멍콕은 반려동물 동반 여행 콘텐츠도 운영하고 있다. 우선 조계종 홍법사와 함께 국내 최초로 선보인 반려견 동반 템플스테이 ‘멍플스테이’는 올해 경북 안동 봉정사에서도 진행했다. 울산에서는 지역 해양레저 기업 ‘요트탈래 울산’과 협업해 요트·카약·SUP를 즐기는 ‘멍오션 레저클럽’을 운영 중이다.

이 같은 활동을 바탕으로 멍콕은 올해 4월 문화체육관광부·한국관광공사가 주관하는 제17회 관광벤처사업 공모에서 성장관광벤처 부문에 선정됐다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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