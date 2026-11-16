최예나, 과감한 하트 컷아웃 레드 수트 자태…미리 만난 홀리데이 요정 [스타★샷]

최예나가 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=최예나 SNS

가수 최예나가 강렬한 레드 컬러의 무대 의상으로 물오른 비주얼을 뽐냈다.

최예나는 지난 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “MMA 라우럴”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

최예나가 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=최예나 SNS

최예나가 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=최예나 SNS

공개된 사진에는 대형 공연장을 배경으로 포즈를 취하고 있는 최예나의 모습이 담겼다. 이날 최예나는 반짝이는 비즈와 스팽글이 촘촘히 수놓아진 강렬한 레드 튜브톱 바디수트를 착용해 시선을 사로잡았다.

최예나가 강렬한 무대 의상을 선보였다. 출처=최예나 SNS

특히 스위트하트 네크라인과 더불어 복부 중앙에 큐빅으로 테두리를 장식한 과감한 하트 모양 컷아웃 디테일을 더해 키치하면서도 사랑스러운 매력을 극대화했다. 뒷모습 역시 메탈릭 레드 새틴 소재의 대형 리본과 화이트 폼폼 장식으로 포인트를 줘 마치 연말 선물 상자를 연상케 했다. 여기에 하얀 퍼(Fur) 트리밍과 큐빅이 더해진 시스루 롱 글러브, 실버 글리터 부츠를 매치해 화려한 홀리데이 무드를 완성했다.

한편 최예나는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA)’에서 베스트 솔로 여자 부문을 수상하며 솔로 아티스트로서의 입지를 굳혔다. 기세를 몰아 오는 17일에는 일본 싱어송라이터 오오츠카 아이의 대표곡 ‘사쿠란보’ 리메이크 음원을 발매하고 활발한 활동을 이어간다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]