신진서 앞에 선 변상일, 9승 43패의 벽 넘을까

변상일 9단. 사진=한국기원 제공

52번의 맞대결에서 웃은 건 단 9번, 나머지 43번은 쓰라린 패배다. 그래도 발걸음을 멈추지 않는다. 변상일 9단이 한국 바둑의 최강자 신진서 9단을 상대로 또 한번의 정면 승부를 준비한다.

변상일은 17일 오후 12시 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열리는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 4강에서 신진서와 맞붙는다. 결승 진출권이 걸린 외나무다리 승부다. 승자는 오는 18일부터 열리는 결승 3번기에 올라 우승컵을 다툰다. 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다.

좀처럼 넘기 어려운 벽과 같다. 변상일은 신진서를 상대로 9승43패를 기록 중이다. 승률은 17.3%에 불과하다. 최근 맞대결에서도 6연패를 기록하고 있다. 한국 바둑을 대표하는 두 강자지만, 맞대결에선 신진서가 압도적인 우위를 점하고 있다.

패배의 기억은 아직 선명하다. 둘은 지난달 란커배 결승에서 맞붙었다. 결과는 신진서의 완승이었다. 결승 3번기에서 2연승을 거두며 정상에 올랐다. 개인 통산 10번째 메이저 대회 우승을 달성했다. 반면 변상일은 우승 문턱에서 고개를 숙이고 발길을 돌렸다. 아쉬움을 곱씹을 새도 없이 한 달 만에 다시 기회가 찾아왔다.

흐름은 좋다. 변상일은 32강에서 중국 왕숴 8단, 16강에서 왕싱하오 9단을 차례로 제압했다. 지난 15일 8강에서는 일본 후쿠오카 고타로 8단을 상대로 극적인 역전승을 거뒀다. 초반 실수로 인공지능(AI) 승률이 1%대까지 떨어졌다. 패색이 짙었지만 끝까지 포기하지 않았다. 상대의 빈틈을 집요하게 파고들었고, 막판 실수를 놓치지 않으며 승부를 뒤집었다. 241수 만에 흑 불계승을 거두며 4강행 티켓을 거머쥐었다.

벼랑 끝에서도 포기하지 않았기에 기회를 잡았다. 변상일이 삼성화재배 4강에 오른 건 2022년 이후 4년 만이다. 이후 3년 연속 32강에서 탈락했던 아쉬움을 털어냈다. 여기서 만족할 순 없다. 결승으로 향하는 길목에서 또다시 신진서와 마주했다. 이번엔 반드시 꺾겠다는 각오다.

신진서 9단. 사진=한국기원 제공

물론 신진서의 기세도 만만치 않다. 한국랭킹 1위다. 지난달 란커배와 국수산맥 국제바둑대회에서 연이어 우승했다. 이번 대회에서도 일본 시바노 도라마루 9단과 중국 양딩신 9단, 당이페이 9단을 차례로 꺾으며 순항하고 있다. 2022년 이후 4년 만의 삼성화재배 정상 탈환을 노린다.

한국 바둑의 자존심도 걸려 있다. 한국은 2022년 신진서의 삼성화재배 우승 이후 3년 연속 중국에 정상 자리를 내줬다. 그 사이 대회 통산 우승 횟수에서도 중국에 14회로 따라잡혔다. 한국의 정상 탈환이 변상일, 신진서의 손에 달렸다. 4강 승리자가 결승에서 중국의 리친청과 맞붙어 설욕에 나선다. 대회 결승에서 한국과 중국이 맞붙는 건 2020년 이후 6년 만이다.

숫자는 신진서를 가리키지만 변상일은 바둑판 위 반란을 꿈꾼다. 43번의 패배를 딛고 다시 마주한 오랜 숙적. 이번에는 그 높은 벽을 넘어설 수 있을까.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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