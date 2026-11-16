우승 전력 사수부터 새판 짜기까지… 2027 FA 쩐의 전쟁 시작

사진=뉴시스

겨울의 시간이 왔다. 지킬 선수는 많고, 탐나는 선수도 많다. 정상에 오른 팀은 주축을 붙잡아야 하고, 뒤를 쫓는 팀은 빈틈을 메워야 한다. 프로야구 스토브리그가 달아오르기 시작했다.

한국야구위원회(KBO)는 16일 2027년 자유계약(FA) 승인 선수 22명을 공시했다. 자격 선수 28명 중 6명은 권리를 행사하지 않았다. 승인 선수들은 17일부터 해외 구단을 포함한 모든 팀과 계약할 수 있다. 구단당 외부 FA 영입은 최대 3명이다.

시선은 단연 사자 군단으로 향한다. 12년 만의 한국시리즈(KS) 우승 주역인 구자욱과 원태인이 나란히 FA 자격을 행사했다. 줄곧 삼성에서만 뛴 프랜차이즈 스타들이다. 팀 입장에선 투타 핵심을 모두 붙잡아야 내년 2연패도 노릴 수 있을 터. 박진만 삼성 감독은 우승 직후 “둘 다 삼성의 피가 흐르는 선수들이다. 내년에도 삼성 유니폼을 입을 것”이라며 기대했다.

해외 진출 변수가 급부상했다. 올 시즌 타격왕(타율 0.371)에 오른 구자욱은 KS서 타율 0.500(20타수 10안타)을 써내 최우수선수(MVP)를 차지했다. 최근 미국 현지 에이전트를 선임하고 메이저리그(MLB) 도전을 타진한다는 현지 보도가 나왔다.

‘푸른 피의 에이스’ 원태인도 해외 무대를 바라본다. 정규리그에서는 7승9패 평균자책점 4.52로 주춤했지만, KS 1차전 구원 등판에 이어 5차전 선발로 나서 5이닝 1실점으로 우승에 힘을 보탰다. 해외 에이전트를 선임한 사실도 공개했다. 두 선수 모두 대형 계약이 예상되는 만큼 협상 테이블 위 삼성은 샐러리캡(경쟁균형세)까지 고려해야 한다.

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정규리그 1위로 KS에 직행했다가 우승을 내준 KT도 고민이 깊다. 외야수 김민혁과 배정대 등 6명이 FA를 신청해 10개 구단 중 가장 많다. 두 외야수는 모두 A등급이다. LG에서는 홍창기(A등급)와 박동원(B등급), SSG에서는 최지훈(B등급)이 나왔다.

외부 영입을 추진하는 구단은 보상 부담도 따져야 한다. A등급은 직전 연봉의 200%와 보호선수 20명 외 1명, 또는 연봉의 300%를 원소속 구단에 줘야 한다. B등급은 연봉의 100%와 보호선수 25명 외 1명, 또는 연봉의 200%다.

이 때문에 보상선수가 필요 없는 C등급 김호령(KIA)이 알짜 매물로 꼽힌다. 올 시즌 141경기 동안 13홈런을 작성한 데다가 리그 최고 수준으로 꼽히는 외야 수비도 강점이다. C등급은 보상선수 없이 직전 연봉의 150%만 지급하면 된다. 김호령의 올해 연봉은 2억5000만원으로, 보상금은 3억7500만원이다. 전력 보강을 원하는 구단에 매력적인 조건이다. KIA 역시 주전 중견수를 쉽게 내줄 수 없어 잔류 협상에 힘을 쏟을 것으로 점쳐진다.

반면 같은 C등급인 베테랑 안방마님 양의지(두산)는 사정이 다르다. 2022년 두산과 4+2년 최대 152억원에 계약한 그는 남은 2년 최대 42억원의 선수 옵션을 선택하는 대신 FA를 신청했다. 올해 연봉이 42억원이어서 다른 구단이 영입하려면 보상금만 63억원을 내야 한다. 사실상 두산 잔류를 염두에 둔 선택이라는 해석이 나오는 이유다.

얼마를 쓰느냐만큼 어디에 쓰느냐도 중요하다. 내년 판도를 좌우할 올겨울 ‘쩐의 전쟁’에서 누가 웃을지 주목된다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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