"고경표, 올해 안 될 수밖에?"…한 달 전 '핑계고' 사주풀이 어땠길래

비비와 고경표. 출처=유튜브 채널 '뜬뜬 핑계고' 화면 캡처

배우 고경표가 음주운전으로 활동을 중단한 가운데, 약 한 달 전 '핑계고' 출연진들의 대화 내용이 다시 한번 주목받고 있다.

지난 10월 10일 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'는 '추리게임은 핑계고'라는 제목의 영상을 공개했다. 당시 영상에는 고경표와 송은이, 비비가 출연했다.

이날 고경표는 올해 계획과 일정 등에 대한 이야기를 나누던 중 "지금 잠깐 쉬어가는 타이밍"이라며 "일 욕심은 있지만 재정비를 위해서 마음을 좀 내려놓고 쉬는 느낌"이라고 밝혔다.

이에 비비는 "오빠는 내후년에 좋을 것 같다"며 "오빠가 올해 안 될 수밖에 없는 게 올해가 병화의 해다. 하늘에 해가 두 개 떠 있으니까 너무 뜨겁고 마르는 시기다. 그러니까 지금 쉬라"고 설명했다.

고경표가 "타이밍이 잘 맞는 것 같다. 지금 마음은 쉬고 있다"고 하자, 유재석은 "너 지금 엄청 바쁜데 뭘 쉬고 있다는 거냐"고 물었다.

고경표는 "바쁘긴 엄청 바쁘다"며 "올 연말에 예능이 4개 정도 나오는데 심적으로 이걸 즐기는 상태다. 예전엔 일 할 때 완벽해야 하고 사람들이랑도 치열하게 하고 날이 서있었다. 근데 지금은 모든 걸 내려놔서 그런지 올해 너무 즐겁다"고 덧붙였다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 술에 취한 채 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 사고 당시 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 확인됐다.

사고가 알려진 이후 고경표는 자신의 사회관계망서비스에 사과문을 올리고 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 활동을 중단하겠다고 밝혔다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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