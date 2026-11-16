[AI와 방송의 동행] 사극 전투신부터 액션 추격전까지…실험 넘어 일상으로

드라마 문무 스틸컷. KBS 제공

방송가가 인공지능(AI)을 새로운 콘텐츠 제작 수단으로 적극 끌어들이고 있다. 과거 CG(컴퓨터그래픽)나 VFX(시각특수효과)를 보조하는 수준에 머물렀던 AI는 이제 드라마 속 대규모 전투 장면과 액션 시퀀스를 구현하는 데 활용되고 있다. 나아가 AI 자체를 예능의 출연자이자 핵심 소재로 내세우는 프로그램까지 등장했다. 제작 효율을 높이는 기술을 넘어 콘텐츠의 형식과 소재를 바꾸는 요소로 자리 잡는 모습이다.

16일 한국콘텐츠진흥원의 콘텐츠산업 생성형 AI 도입률 조사에 따르면 방송 및 영상 콘텐츠 산업에서 AI 도입률은 2023년 하반기 16.4%에서 2025년 2분기 30.8%, 4분기 31.9%로 증가했다.

지난 15일 첫 방송된 대하드라마 문무(KBS2)도 국내 사극 가운데 AI 기술을 처음 사용한 작품으로 주목받았다. 삼국통일을 둘러싼 역사적 서사를 그리는 이 작품에는 주필산, 매소성, 기벌포 전투가 시간 순으로 그려지는데, 수많은 군사가 등장하는 전투 장면을 비롯해 실제 촬영이 어렵거나 위험한 장면 등이 AI로 구현됐다.

작품 연출을 맡은 이호 CP는 "주필산 전투는 몽골에서 실사를 찍고 AI 기술을 합성했기에 기존 전투 장면과 큰 차이가 없을 수 있는데, 매소성 전투는 AI 기술을 적극적으로 활용했다. 주로 위험한 장면, 또 리얼하게 보여드려야 할 장면 같은 데서 AI 기술을 썼다"며 "기벌포가 마지막 전투였는데 기술도 좋아지고 해서 AI를 더 많이 활용했다"고 설명했다.

앞서 AI를 드라마 제작에 활용해 주목받은 사례로는 모범택시3(SBS)와 김부장(SBS)도 있다. 김부장에선 주인공 김부장(소지섭)의 과거 북한 공작원 시절을 묘사한 약 3분 분량의 액션 장면이 AI로 제작됐다. 추격과 총격전, 차량 추락 등 실제 촬영에 상당한 비용과 위험이 따르는 장면에 기술을 사용한 것이다.

SBS 드라마 제작을 총괄하는 스튜디오S의 홍성창 대표는 "모범택시3의 절벽 및 트럭 폭파신에 AI를 적용한 데 이어 김부장에서는 긴 분량의 시퀀스를 AI로 구축해 해당 장면 제작비를 60% 이상 절감했다"며 "이 같은 제작 노하우의 축적이 향후 K-드라마의 강력한 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.

드라마 김부장 스틸컷. SBS 제공

AI 활용은 드라마 제작에만 국한되지 않는다. 예능에서는 AI를 아예 프로그램의 중심 소재로 내세우는 시도도 나왔다. 나의 AI 파트너-기이안 연애(SBS)가 대표적이다. 지난 8~9월 방송한 기이안 연애는 AI와 인간의 연애 및 감정 교류 가능성을 실험하는 연애 리얼리티 프로그램이다. 기안84와 장도연, 이유비 등이 참여해 AI로 구현된 연인과 데이트를 진행하고, 그 과정에서 나타나는 설렘과 혼란 등 감정의 변화를 담았다. AI를 제작 보조 도구로 활용하는 데서 나아가 프로그램의 출연자이자 이야기의 중심에 놓았다는 점에서 차별화된다.

방송 제작 과정에서 AI가 활용되는 영역은 점차 넓어지고 있다. 예능, 교양, 뉴스 등 다양한 분야에서 AI 활용 사례가 늘어나는 추세다. KBS는 2026 북중미 월드컵 중계에 실시간 AI 자막과 화면 해설 기술을 적용하는 사례를 선보였으며, AI 음성을 활용한 라디오 뉴스와 기자 리포트 제작도 추진했다. MBC는 신인감독 김연경에서 AI 디에이징(De-aging) 기술을 도입해 출연자의 현재 얼굴이 지닌 고유한 특징은 살리면서 어린 시절의 모습으로 자연스럽게 구현했다. 이를 통해 인물의 성장 과정을 시각적으로 보여주며 서사의 몰입도를 높였다. EBS도 기존 방식으로 구현하기 어려웠던 인물과 시대를 AI 영상으로 재현하고 있다.

이처럼 방송가의 AI 도입은 제작비 절감과 제작 효율 개선이라는 현실적인 필요에서 출발해 콘텐츠의 표현 방식과 소재를 확장하는 방향으로 발전하고 있다.

다만 AI 활용이 곧 콘텐츠의 완성도를 보장하는 것은 아니다. 생성 이미지와 영상 특유의 이질감, 인물의 일관성 유지, 저작권과 창작자 일자리 문제 등 해결해야 할 과제도 남아 있다. 실제 문무 역시 티저 공개 이후 AI가 구현한 영상미에 대한 기대와 함께 이질감에 대한 우려가 엇갈렸다. 방송가의 AI 도입이 앞으로 일시적인 실험을 넘어 새로운 제작 문법으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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