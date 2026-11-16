[AI와 방송의 동행] 해외 방송가 기술 도입 속도전…제작 패러다임 바뀐다

일본 후지TV가 생성형 AI를 활용해 제작한 드라마 구명병동 24시. 후지TV 홈페이지 캡처.

AI를 활용한 콘텐츠 제작은 해외 방송·영상 산업에서도 새로운 흐름으로 자리 잡고 있다. 중국에서는 온라인 숏폼 콘텐츠가 방송사까지 진출하는 사례가 등장했고 일본에선 지상파 방송사가 드라마 제작 전반에 생성형 AI를 도입하겠다는 계획을 내놨다. 글로벌 OTT 역시 AI 활용 범위를 넓히고 있다. AI 영상 제작이 실험적 활용 단계를 지나 방송·영상 산업 전반의 제작 환경에 변화를 가져오기 시작했다는 평가다.

가장 눈에 띄는 변화는 중국에서 나타나고 있다. AI 드라마가 온라인 플랫폼을 넘어 정규 방송 프로그램으로 편성되는 단계다. 안후이위성TV는 최근 20부작 사극 도화담기를 방영했다. 회당 약 10분 분량으로, 전 제작 과정을 AI로 완성한 작품이다. 명나라 시기를 배경으로 전통 제지 기술을 소재로 삼았으며 화면에는 AI 제작 사실을 명시했다.

중국에서 AI 드라마의 방송 진출은 산업 환경과도 맞물려 있다. 올해 1분기 중국 영상 업계의 마이크로 드라마 약 12만8000편 가운데 AI 숏드라마가 95% 이상을 차지했다. 제작 기간이 짧고 비용을 통제하기 쉬운 AI 콘텐츠는 경영난을 겪는 지방 방송사에도 매력적인 대안으로 떠올랐다. 인기 드라마 구매에 수천만위안이 드는 상황에서 상대적으로 적은 비용으로 자체 콘텐츠를 확보할 수 있기 때문이다. 중국 관영 경제일보도 AI 드라마의 방송 편성을 ‘AI+영상’이 대중매체의 주류로 진입하는 신호로 평가했다.

일본은 한발 더 나아가 방송사의 제작 시스템 자체를 바꾸려는 움직임이다. 최근 니혼게이자이신문에 따르면 후지미디어홀딩스 산하 후지TV는 2027년 10월부터 모든 드라마 제작 과정에 생성형 AI를 활용할 계획이다. 촬영 영상을 AI에 학습시키고 지시문을 입력해 장면을 생성하는 방식이다. 기존 시각효과(VFX) 작업에도 생성형 AI 도구를 적극 활용한다는 구상이다.

연간 약 16편의 드라마를 제작하는 후지TV는 이를 통해 제작비와 외주 부담을 줄이고 작업 시간을 최대 80% 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 광고 수입 감소와 제작비 부담, 인력 부족이라는 방송업계의 공통된 고민을 해결하려는 시도다.

글로벌 OTT도 다르지 않다. 넷플릭스는 생성형 AI를 콘텐츠 제작에 활용하는 대표적인 기업으로 꼽힌다. 지난 7월 기준 생성형 AI를 사용해 제작한 작품이 약 300편에 달했다. AI를 활용한 영상 제작과 후반 작업이 글로벌 콘텐츠 산업에서도 점차 보편적인 선택지로 자리 잡고 있음을 보여준다.

AI 기술을 적용했다고 해서 작품의 완성도까지 담보되는 것은 아니다. 도화담기를 시청한 일부 누리꾼은 등장인물의 외형이 서로 닮았고 영상 곳곳에서 부자연스러운 표현이 눈에 띈다고 지적했다. 제작 효율과 비용 절감에 치중한 나머지 작품의 질이나 표현의 폭이 제한될 수 있다는 우려가 제기되는 이유다. 그럼에도 해외 방송·영상 산업의 움직임은 분명하다. AI를 기획과 제작, 후반 작업, 유통에 이르는 전 과정으로 적용 범위를 넓히고 있다.

한 방송 업계 관계자는 “해외에서는 이미 AI가 영상 산업의 제작 환경을 바꾸는 핵심 기술로 자리 잡고 있다. 기술 도입 여부를 고민하는 단계를 넘어 각 제작사, 방송사 등 업계가 이를 어떻게 활용해 경쟁력을 확보할 것인지가 중요한 과제가 될 것”이라며 “국내 역시 이러한 변화에 뒤처지지 않도록 해외 사례를 면밀히 살피고, 국내 제작 환경에 맞는 활용 전략을 마련해야 할 시점”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]