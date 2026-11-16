[AI와 방송의 동행] 창작자 권리와 일자리는 누가 지키나

역사적 인물을 AI 디지털 복원 기술로 되살려 그들의 삶과 생각을 새로운 방식으로 전하는 AI 드라마 부활수업(EBS) 화면. EBS 제공

방송가에 AI 도입이 빠르게 확산하면서 제작 효율과 콘텐츠 경쟁력 향상에 대한 기대가 커지고 있지만 그 이면의 부작용에 대한 우려도 적지 않다.

16일 업계에 따르면 가장 먼저 풀어야 할 과제는 저작권과 초상권 등 창작자의 권리 보호다. 생성형 AI가 고도화되려면 방대한 학습 데이터가 필요한데, 이 과정에서 방송사와 창작자가 보유한 기존 콘텐츠가 정당한 이용 허락이나 보상 없이 활용될 수 있어서다.

◆AI가 넘어온다…저작권 침해·일자리 우려

방송사들이 수십 년간 축적한 영상과 음원, 대본 등은 AI 학습의 핵심 자산이다. 하지만 여기에는 방송사뿐 아니라 작가, 연출자, 배우, 출연자 등 여러 권리자의 권리가 얽혀 있다. 방송사가 콘텐츠를 보유했다고 해서 모든 구성 요소를 AI 학습에 자유롭게 쓸 수 있는 것은 아니다.

배우와 출연자의 얼굴, 목소리를 AI로 재현하는 문제도 민감한 쟁점이다. 특정 인물의 외모와 음성을 학습해 새로운 장면이나 대사를 만들 경우 당사자의 동의 여부와 활용 범위, 추가 보상 등을 둘러싼 갈등이 생길 수 있다. 특히 사후에 인물을 디지털로 재현하거나 기존 출연자의 이미지로 새 콘텐츠를 제작하는 경우에 대비한 권리 보호 기준이 필요하다.

제작 인력의 일자리 문제도 빼놓을 수 없다. AI가 영상 편집과 자막 제작, 음성 합성, 번역, 자료 검색 등 제작진이 맡아온 업무를 빠르게 대체하거나 보조하면서 인력 운용 방식에도 변화가 예상된다. 특히 촬영 현장과 후반 작업에 참여하는 외주·프리랜서 등 비정규직 인력의 고용 불안이 클 수 있다는 우려가 나온다. 반복적인 편집이나 단순 후반 작업을 AI가 대신하면 관련 인력이 줄어들 수 있다. 제작비 절감과 효율성 향상을 앞세운 AI 도입 확대 과정에서 기존 제작 인력의 역할이 축소될 가능성도 제기된다.

이에 AI 도입을 단순한 인건비 절감 수단으로 접근해선 안 된다는 지적이 나온다. 기술 변화에 맞춰 제작 인력의 재교육과 직무 전환을 지원하고 인간 창작자의 전문성과 판단이 필요한 영역은 보호해야 한다는 것이다. AI가 제작 과정 일부를 대신하더라도 기획과 연출, 최종 완성도를 판단하는 창작자의 역할까지 대체할 수는 없다.

서영우 KBS AI방송혁신단장은 “도입 목적은 제작자가 본질적인 창작 업무에 집중할 수 있는 환경을 마련하는 것”이라며 “방송 콘텐츠는 사실성, 저작권, 신뢰성, 윤리적 판단 등 사람이 최종적으로 책임져야 할 영역이 많다”고 짚었다.

◆AI 활용 어디까지 알릴까

AI 생성 콘텐츠의 신뢰성과 시청자 고지 문제도 숙제다. 드라마 김부장(SBS)은 자동차 추격과 총격 등 약 3분 분량의 장면을 AI로 만들었다. 하지만 제작진은 방송 시작 부분에 ‘제작 과정 일부에 AI 기반 기술이 활용되었습니다’라는 안내 문구만 넣었을 뿐 정작 해당 장면에는 별도 표시를 하지 않았다. 시청자 몰입을 해치지 않으면서 AI 활용 사실을 알리는 방식을 택한 셈이다. AI 생성 장면마다 개별 고지해야 한다는 기존 인식과는 다른 접근이다.

AI 활용 사실을 어느 범위까지, 어떤 방식으로 공개할지를 두고는 정책 당국도 고민하고 있다. 이재명 대통령은 지난 7월 방송미디어통신위원회 업무보고에서 모든 생성물에 일률적으로 AI 활용 사실을 표시하는 게 적절한지, 표시 규제가 과도하면 AI 산업과 창작 활동을 위축시키지는 않을지 물었다. 기술의 투명성을 확보하면서도 창작과 산업 발전을 저해하지 않는 균형점을 찾아야 한다는 문제의식이다.

방미통위는 방송 분야의 별도 AI 윤리원칙 마련을 추진하고 있다. 방송 기획·제작·편집·송출 전반에 AI 활용이 확대되는 만큼 인간의 최종 검증과 책임을 명확히 하고 AI 생성물의 표시·고지 기준 등을 구체화하겠다는 취지다. 다만 과학기술정보통신부의 AI 기본법과 규제가 겹치지 않도록 관계 부처와 제도 정합성을 논의하고 있다.

방송사들은 자체 기준 마련에 나섰다. KBS는 AI 활용 가이드라인에서 인간 중심 활용과 사실 확인, 투명성, 권익 보호 등을 원칙으로 제시했다. AI 생성 콘텐츠가 핵심 요소로 쓰인 경우 시청자가 이를 인식할 수 있도록 알리고, 최종 결과물은 담당자 검토를 거치도록 했다. MBC 역시 AI 활용 범위와 승인 절차, 시청자 고지 방식, 책임 소재 등을 담은 내부 기준 마련을 추진하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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