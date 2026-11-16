라이엇 게임즈, ‘LoL’ 출시 후 최대 규모 개편…2027년 적용 목표

라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 대표작 ‘리그 오브 레전드(LoL)’의 대대적인 개편을 예고했다. 출시 이후 단일 업데이트 기준 최대 규모로 진행되는 이번 프로젝트를 통해 게임의 외형부터 클라이언트, 플레이 방식까지 전반적인 경험을 새롭게 다듬을 계획이다.

라이엇 게임즈는 16일 PC MOBA(다중사용자 온라인 전투 아레나) 게임 LoL의 차세대 업데이트를 지난 14일 처음 공개했다고 밝혔다.

이번 업데이트는 2009년 LoL이 출시된 이후 추진된 단일 업데이트 가운데 가장 큰 규모다. 별도의 후속작을 내놓는 대신 기존 게임을 한층 발전시키는 데 초점을 맞췄다.

라이엇 게임즈 제공

주요 개편 사항은 게임 클라이언트 현대화와 소환사의 협곡 맵 및 그래픽 개선, 게임플레이 전반의 조정 등이다. 이용자들이 게임을 즐기는 환경과 시각적 요소, 실제 플레이 경험을 폭넓게 개선한다는 구상이다.

기술적으로는 LoL 출시 때부터 사용해 온 자체 게임 엔진인 ‘마법공학 엔진(Hextech Engine)’을 토대로 개발이 진행된다. 라이엇 게임즈는 업데이트에 맞춰 엔진 자체에도 여러 개선 작업을 적용하고 있다.

라이엇 게임즈는 이번 프로젝트를 통해 LoL이 장기간 즐길 수 있는 게임으로 경쟁력을 이어가도록 한다는 방침이다. 업데이트는 2027년 도입을 목표로 개발 중이며, 구체적인 변경 사항은 향후 순차적으로 공개할 예정이다.

폴 벨레자(Paul Bellezza) LoL 총괄 프로듀서는 “LoL이 앞으로도 오랫동안 플레이어들이 즐길 수 있는 게임으로 남아, 여러 세대가 함께하는 게임으로 발전하기를 바란다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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