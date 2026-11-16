주지훈, 블리츠웨이와 동행 마치고 새 출발…독립 회사 세운다

배우 주지훈. 뉴시스

배우 주지훈이 16년간 이어온 블리츠웨이엔터테인먼트와의 인연을 마무리하고 독자적인 행보에 나선다. 소속사 측은 전속계약 종료 소식을 전하며 주지훈의 독립적인 회사 설립 준비도 공식적으로 알렸다.

블리츠웨이엔터테인먼트는 16일 공식 입장을 내고 주지훈과의 전속계약이 종료됐다고 밝혔다.

소속사 측은 "주지훈 배우와 전속계약에 관해 충분한 시간을 두고 논의를 이어왔으며, 상호 협의 끝에 계약 관계를 마무리하기로 결정했다"고 설명했다.

이어 주지훈과 회사 주요 임원진이 16년 동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 향후 행보를 논의했다고 전했다. 특히 "독자적인 회사 설립을 준비 중인 주지훈 배우의 새로운 출발을 존중하고 지지하기로 뜻을 모았다"고 덧붙였다.

아울러 소속사는 "주지훈이 회사의 시작부터 함께하며 성장 과정에 기여한 데 감사를 표하고, 앞으로 펼쳐질 새로운 활동과 도전을 응원한다"고 밝혔다.

주지훈은 2020년 키이스트 부사장 출신 홍민기 대표가 설립한 에이치앤드엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다. 이후 2023년 10월 에이치앤드엔터테인먼트가 코스닥 상장사 블리츠웨이와 합병하면서 블리츠웨이엔터테인먼트 소속 배우로 활동해 왔다.

한편 주지훈은 현재 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에 출연하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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