사진=AP/뉴시스

2026~2027시즌 미국프로농구(NBA)가 개막했다. 새로운 시즌에 대한 기대감도 잠시, 개막 직후부터 선수들의 부상 소식이 잇따르고 있다. 특히 지난 10월25일 오클라호마시티 선더와 LA 클리퍼스의 경기는 경기 결과보다 선수들의 부상으로 더욱 주목받았다.

경기 종료를 1분여 남겨둔 상황에서 오클라호마시티의 제일런 윌리엄스가 골밑 돌파를 시도하다 크리스 던과 충돌했다. 윌리엄스는 착지 과정에서 왼쪽 다리가 심하게 꺾였고, 결국 들것에 실려 경기장을 빠져나갔다. 던에게는 플래그런트 파울 1이 선언됐다. 윌리엄스는 왼쪽 비골 골절과 발목 탈구로 수술을 받았다.

같은 경기에서 케이슨 월리스 역시 상대 선수의 스크린에 부딪혀 어깨를 다쳤다. 월리스는 왼쪽 어깨 관절와순 파열로 수술을 받아야 했다. 불과 이틀 전에는 댈러스 매버릭스의 쿠퍼 플래그가 인디애나 페이서스와의 경기에서 속공 덩크를 시도하던 중 에런 네스미스의 거친 수비에 넘어져 어깨를 다쳤다. 네스미스 역시 플래그런트 파울 1을 받았으며, 플래그는 왼쪽 어깨의 경미한 염좌 진단을 받았다.

농구는 신체 접촉이 빈번하게 발생하는 스포츠다. 상대의 공격을 막기 위한 수비 과정에서 의도치 않은 부상이 발생할 수 있는 것은 물론, 때로는 정당한 플레이에서도 예상하지 못한 사고가 일어난다. 상대의 접촉으로 부상이 발생했다는 사실만으로 그 행동에 악의가 있었다고 단정할 순 없다. 그러나 승리를 위해 시도한 행동이 상대 선수의 안전을 심각하게 위협했다면, 이를 단순히 불운한 사고로 받아들여도 괜찮을까.

비슷한 논란은 과거에도 있었다. 2017년 서부 콘퍼런스 결승전에서 골든스테이트 워리어스의 자자 파출리아는 슛을 시도하던 샌안토니오 스퍼스의 카와이 레너드에게 접근하는 과정에서 그의 착지 공간을 침범했다. 레너드는 파출리아의 발을 밟고 착지하면서 발목을 다쳤고, 결국 경기를 떠나야 했다. 이후 NBA는 슈터의 착지 공간을 위협하는 위험한 수비에 대해 더욱 엄격한 판정을 적용키로 했다. 이른바 ‘파출리아 룰’이다.

올해 4월에도 논란이 있었다. 샬럿 호네츠의 라멜로 볼이 마이애미 히트의 뱀 아데바요의 발목을 잡아당기는 행동을 했고, 아데바요는 넘어지며 허리를 다쳤다. 당시엔 반칙이 선언되지 않았으나, NBA 사무국은 사후 검토를 통해 불필요하고 무모한 접촉이었다고 판단했다. 볼에게는 플래그런트 파울 2와 3만5000달러의 벌금이 부과됐다.

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물론 이러한 사례에서도 상대 선수에게 부상을 입히려는 의도가 있었는지는 별개의 문제다. 다만 실제로 상대의 안전을 위협하는 행동이 발생했고, 그 결과 선수의 경기 출전과 경력에 영향을 줬다는 부분은 생각해 볼 필요가 있다.

흥미롭게도 NBA는 이번 시즌 플라핑(Flopping)과 오프암(Off-arm)을 이용한 밀어내기, 슈터의 착지 공간을 위협하는 수비 등을 주요 판정 관리 대상으로 강조했다. 플라핑은 심판의 판정을 유도하기 위해 접촉을 과장하는 행동이며, 오프암을 이용한 밀어내기는 공격수가 공을 다루지 않는 팔로 수비수를 밀어내며 부당하게 공간을 확보하는 행동이다. 선수 입장에서는 모두 자신에게 유리한 상황을 만들기 위한 선택일 수 있다. 그러나 그 선택이 경기 규칙을 위반하거나 상대의 안전을 위협한다면 이야기는 달라진다.

그렇다면 승리를 위해서라면 어디까지 허용될 수 있을까.

스포츠에는 스포츠맨십(Sportsmanship)과 게임즈맨십(Gamesmanship)이라는 개념이 있다. 스포츠맨십은 공정한 경쟁과 규칙의 준수, 상대에 대한 존중을 강조하는 태도다. 상대보다 뛰어난 경기력을 발휘해 승리하되, 그 과정에서 지켜야 할 가치 역시 중요하게 생각하는 것이다.

반면 게임즈맨십은 규칙을 명백하게 위반하지 않는 범위에서 상대보다 유리한 상황을 만들기 위한 행동을 의미한다. 상대의 집중력을 흐트러뜨리기 위한 언행이나 심리적 압박, 경기의 흐름을 자신에게 유리하게 바꾸기 위한 전략 등이 해당된다. NBA에서는 자유투를 앞두고 선수들이 리바운드 위치에 늦게 들어가는 방식으로 벤치가 비디오 판독 요청 여부를 판단할 시간을 벌려는 행동도 나타났다.

이러한 행동을 모두 비신사적인 행동이라고 볼 수 있을까. 반드시 그렇진 않다. 상대의 심리적 약점을 파악하고 경기 전략에 활용하는 것도 선수의 능력이다. 상대가 불편해하는 방향으로 돌파를 유도하거나, 강한 수비 압박을 통해 판단을 어렵게 만드는 것은 농구에서 흔히 볼 수 있는 전략이다. 상대를 불편하게 만든다는 이유만으로 이를 비난할 수는 없다.

반대로, 규칙을 직접 위반하지 않았다고 해서 모든 행동이 정당화되는 것도 아니다. 게임즈맨십이 어디까지 허용될 수 있는지에 대해서는 학술적으로도 다양한 견해가 존재한다. 특히 상대의 안전을 위협하거나 명백한 반칙으로 이어지는 행위는 단순한 게임즈맨십을 넘어선 문제다.

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선수들은 왜 때때로 자신의 행동이 부적절할 수 있다는 사실을 알면서도 그러한 선택을 할까. 스포츠심리학에서 이를 설명할 수 있는 개념 중 하나가 도덕적 이탈(Moral Disengagement)이다. 도덕적 이탈은 자신의 도덕적 기준에 어긋나는 행동을 하면서도, 이를 스스로 정당화하는 심리적 기제를 의미한다.

가령 한 선수가 상대를 과도하게 자극하거나 위험한 행동을 하고도 ‘승부의 세계에서는 어쩔 수 없다’, ‘상대도 똑같이 했을 것이다’, ‘팀을 위해 필요한 행동이었다’고 생각하는 경우다. 자신의 행동을 부적절한 것으로 받아들이기보단, 승리를 위해 불가피한 선택이었다고 해석하는 것이다.

스포츠에서 도덕적 이탈과 반사회적 행동 사이엔 밀접한 관련이 있다는 연구 결과들이 보고되고 있다. 다만 이러한 결과를 승부욕이 강할수록 비신사적인 행동을 보인다는 의미로 받아들여서는 안 된다. 승리에 대한 욕구와 그 욕구를 실현하는 방식은 구분해야 하기 때문이다.

선수에게 승리는 중요한 목표다. 특히 프로스포츠에서는 하나의 승리가 개인의 평가와 계약, 출전 기회, 나아가 팀의 성적에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 승리를 향한 열망을 내려놓으라고 말하는 것은 선수들이 처한 현실을 충분히 고려하지 못한 조언일 수 있다.

문제는 승리를 바라는 마음 자체가 아니라, 승리라는 목표가 자신의 행동을 판단하는 유일한 기준이 되는 순간이다. 심판이 보지 못했다면 괜찮은 행동인지, 규칙에 명시되어 있지 않다면 무엇이든 허용되는 것인지, 팀을 위한 행동이었다는 이유로 상대에게 가해진 위험까지 정당화할 수 있는지 생각해 볼 필요가 있다.

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지난 10월 NBA 프리시즌 경기에선 이와 다른 의미에서 인상적인 장면이 있었다. 필라델피아 세븐티식서스의 아리엘 후크포르티가 뉴욕 닉스와의 경기 도중 비접촉성 아킬레스건 파열로 쓰러졌다. 그가 코트 밖으로 이동할 수 있도록 도운 선수 중 한 명은 뉴욕의 칼 앤서니 타운스였다.

과거 한 팀에서 뛰었던 동료이기도 했지만, 당시 두 선수는 서로 다른 유니폼을 입고 경쟁하고 있었다. 타운스는 쓰러진 후크포르티를 일으켜 세우고 코트 밖으로 이동하도록 부축했다. 경쟁 상대이기 이전에 같은 코트에서 뛰는 선수라는 사실을 보여준 장면이었다.

스포츠맨십은 상대에게 친절해야 한다거나, 승리를 양보해야 한다는 뜻이 아니다. 오히려 최선을 다해 경쟁하면서도 상대에 대한 존중을 잃지 않는 태도다. 상대의 약점을 공략하는 것과 상대를 존중하는 것은 결코 모순되지 않는다.

스포츠는 승자와 패자를 구분하는 경쟁의 장이다. 하지만 그 경쟁이 성립하기 위해서는 반드시 상대가 존재해야 한다. 상대는 단순히 이겨야 할 대상이면서도, 동시에 자신의 능력을 증명할 기회를 만들어 주는 존재다.

우리는 경기가 끝나면 가장 먼저 승패 여부를 떠올린다. 극적인 득점이나 결정적인 수비를 오랫동안 이야기하기도 한다. 한 걸음 더 나아가 그 과정에서 상대를 어떻게 대했는지, 어떤 방식으로 승리를 추구 했는지 또한 선수의 가치를 평가하는 중요한 기준이 될 수 있다.

승리하고 싶은 마음은 선수에게 반드시 필요한 동기다. 그러나 그 마음이 모든 수단을 정당화하는 이유가 되어서는 안 된다. 어쩌면 좋은 선수가 되기 위해서는 상대를 이기는 방법뿐만 아니라, 상대를 이기기 위해 하지 말아야 할 행동이 무엇인지도 알고 있어야 하는 것이 아닐까.

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글=권혁주 박사, 정리=이혜진 기자

권혁주 박사는... △멘탈 퍼포먼스 멘탈 디렉터 △스포츠심리학 박사 △스포이즘 운영지원팀 팀장 △인하대학교 강사 △국제사이버대학교 비전임교원 △한국스포츠학회 심사위원 △인천광역시 스포츠과학센터 심리기술훈련 지원(2024-2026) △충남스포츠과학센터 스포츠과학교실 특강(2025) △인천체육고등학교 심리트레이닝(2024-2026) △경주한수원 여자축구단 심리기술훈련 지원(2024) △인천광역시청 여자핸드볼선수단 심리기술훈련 지원(2025) △원종고등학교 사격팀 심리기술훈련 지원(2022-2024) △SOL FC U18 심리기술훈련 지원(2024) △내동중학교 탁구팀 심리기술훈련 지원(2021) △전국 소년체육대회·전국체육대회 심리지원(2018-2022) △전라남도교육청 스포츠심리상담사(2018-2020) △전남체육중·고등학교 멘탈트레이너(2017) △저서 ‘운동화와 함께 뛰는 긍정의 멘탈트레이닝 II(2018)’

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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